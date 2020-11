Zidane: “No tengo explicación”

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane (i), durante el partido de Liga ante el Alav�s disputado este s�bado en el estadio Alfredo Di St�fano, en Madrid. EFE/Chema Moya

Madrid, 28 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico francés del Real Madrid, se mostró crítico con el nivel mostrado este sábado por su equipo frente al Alavés (1-2) y aseguró no tener “una explicación” para la diferencia de nivel respecto a la victoria del pasado miércoles 0-2 contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

“Esta noche no tengo una explicación. Nosotros alternamos el bueno y el mal momento. Nuestro inicio fue malo, cuando te meten un gol después de tres minutos tenemos tiempo para volver en el partido, pero se nos complican mucho las cosas. El otro día en Milán hicimos un buen partido y hoy, tres días después, hacer un partido así en casa es complicado… es nuestra realidad de hoy, lo que vamos a hacer es seguir trabajando e intentando recuperar a los jugadores y cambiar la dinámica. No tenemos regularidad en nuestros partidos y resultados”, dijo en rueda de prensa.

“De momento es el problema que tenemos, la regularidad. Hemos tenido muchos problemas con lesiones. No vamos a buscar excusas, pero es la realidad. Espero que recuperemos jugadores y cambiar la dinámica. Hacer hace tres días el partido de Milán y hoy este yo no tengo palabras, no tengo explicación”, analizó.

El técnico francés hizo autocrítica con el nivel mostrado en los primeros minutos de la primera mitad, con un gol encajado a los cinco minutos, y tras el descanso, con otro anotado por el Alavés a los tres minutos.

“No ha sido una cuestión de actitud, no es una cuestión de fútbol porque si hace tres días haces el partido que hicimos jugando muy bien… empezar como lo hicimos… ha sido el peor inicio de nuestra temporada y es complicado porque no podemos cambiar en un partido la misma dinámica. Eso me molesta y a los jugadores también”.

Zidane intentó explicar por qué les cuesta cambiar el devenir del partido dentro del mismo: “Hoy ha sido así. Hoy es la realidad. En este partido no le hemos dado la vuelta. Al final de la primera parte estuvimos un poco mejor. Pero en la segunda nos quedó corto lo que hicimos. Hicimos muy poco para cambiar la dinámica. Hoy ha sido así y el martes es otra cosa. Tenemos que pasar página hoy y pensar en el martes”, comentó.

Por el contrario, el entrenador francés se quiso mostrar optimista en relación a la lesión de Hazard, quien se tuvo que marchar del terreno de juego en el minuto 28. Tras una primera exploración, el Madrid comunicó que se trataban de molestias musculares en el muslo derecho, aunque ‘Zizou’ confía en que sea algo leve, a la espera de pruebas médicas.

“Eden creo, y espero, que es un golpe, porque es lo que dijo él, que es un golpe y que no sea una lesión muscular. Espero”, aseguró.