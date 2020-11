Un mensaje "erróneo" del embajador de EE.UU. genera polémica en El Salvador

El embajador de Estados Unidos en El Salvador Ronald Johnson. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 27 nov (EFE).- Un mensaje supuestamente erróneo del embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, en la red social Twitter le valió este viernes las críticas de diputados opositores, a pesar de que el texto fue borrado unas horas después de su publicación en dicha red social.

El embajador estadounidense respondió a un hilo del presidente Nayib Bukele en el que criticaba a los diputados de la Asamblea Legislativa por aprobar una reasignación de fondos para el pago de una deuda del Ejecutivo con las alcaldías y otras responsabilidades.

"Games my friend (juegos mi amigo). All games (todos juegos)", escribió Johnson al final del hilo de trinos del mandatario, con quien se ha mostrado cercado en más de una ocasión.

Varias horas después, el embajador Johnson anunció la eliminación del mensaje y lo atribuyó a un "error".

"Comenté por error un tweet esta noche (la del jueves) cuando pensé que estaba enviando un mensaje de texto privado a un amigo en otra conversación. Este comentario fue sacado de contexto y ni siquiera fue parte de la conversación de Twitter", sostuvo el diplomático cerca de la madrugada de este viernes.

Aseguró que lo "sorprendió saber que hubo una reacción a un comentario que claramente fue un error".

"Constantemente he dejado claro que tengo el mayor respeto por la Asamblea Legislativa y las instituciones democráticas de El Salvador", matizó.

LA REACCIÓN

La diputada de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y exvicecanciller (2004-2009), Margarita Escobar lamentó hoy el mensaje, a pesar de la aclaración de Jonhson.

"Lamento mucho esta opinión del señor embajador de los Estados Unidos. Espero que cambie su percepción sobre el trabajo de esta Asamblea Legislativa y que nos ayude al fortalecimiento del Estado de derecho", dijo en rueda de prensa la legisladora.

Llamó al diplomático a pronunciarse sobre "la corrupción que está sonando de manera tan fuerte, sobre la militarización de la Asamblea Legislativa (en enero pasado), sobre la detención arbitraría de jóvenes".

Agregó que "fue muy inoportuno un mensaje público de esa naturaleza".

Yanci Urbina, legisladora del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), también rechazó el mensaje, que algunos de sus colegas han catalogado como "injerencia".

"Es lamentable la declaración, ese comentario del señor embajador. La democracia, el estado de derecho, la independencia de poderes y la acción legitima y legal de la Asamblea Legislativa no es un juego", dijo Urbina a periodistas.

La Asamblea Legislativa decidió la noche del jueves, con la aprobación de un solo decreto legislativo, reasignar unos 400 millones de dólares aprobados al Ejecutivo de Bukele para saldar la deuda de más de cinco meses que tiene el Gobierno con las alcaldías y saldar otros compromisos.

Los diputados asignaron 288,2 millones para el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes)y 50 millones para la contrapartida para los fondos donados por Estados Unidos con el proyecto Fondo del Milenio (Fomilenio II), que totaliza 277 millones.

Los diputados ratificaron la financiación para esta contrapartida para Fomilenio II a inicios de agosto pasado, pero se desconoce si el Gobierno hizo el desembolso.

También se avalaron otros 16 millones sería para el pago de una pensión de los veteranos y excombatientes de la guerra civil (1980-1992) 45,8 millones para el pago de obligaciones de proveedores del sector privado al Estado.

El presidente Bukele aseguró que vetará el decreto legislativo dado que, a su juicio, es "imposible de ejecutar" y "es evidentemente inconstitucional".

El mandatario, cuyo Gobierno tiene abiertas más de 17 investigaciones por indicios de corrupción, mantiene confrontaciones con el Congreso, la Corte Suprema, el fiscal general, Raúl Melara, y el procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar.