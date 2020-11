Se descubre la verdadera cara de Doña Ana, la matriarca de Cantora

02/04/2003 DO�A ANA EUROPA ESPA�A SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



A lo largo de esta semana se ha estado dibujando una personalidad de Isabel Pantoja que ya lleva años queriendo salir a la luz, pero que nunca antes habíamos oído en un testimonio del propio hijo de la cantante. Desde entonces nada es igual y son muchos los personajes que han salido a la luz para aclarar y dar visibilidad a ciertos temas que todavía siguen siendo una incógnita en la vida de la cantante.



Hoy, Silvia Pantoja ha acudido al tercer especial de la herencia de Paquirri y ha hablado alto y claro de la actitud y comportamiento de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja y de la que habría aprendido a ser como es: "Un día fue mi tía Ana a la plaza en Triana y fue preguntando como loca quién ganaba más dinero si un torero o un futbolista, eso te da a entender que va viendo a ver dónde... que me parece bien porque quiere lo mejor para su hija. Ha llevado la carrera de su hija muy bien, pero los intereses para ella"



De hecho ha dejado claro en televisión que no le hace gracia que haya que hablar de la madre de Isabel Pantoja como Doña Ana y de su tía Manuela (madre de Chiquetete) como 'la Chumina': "Me hace gracia que a mi tía Manuela se le decía Chumina, qué pasa que no es Doña Manuela o mi madre no es Doña María, aquí todas son Doñas porque son señoras, hay que ser equitativos"



Silvia Pantoja ha contado un suceso que sucedió cuando Kiko Rivera era pequeño que nos ha dejado muy sorprendidos y es que resulta que se le cayó de sus brazos y Doña Ana fue muy dura con ella: "Sí, se me cayó Kiko de los brazos, se hizo un chichón y mi tía me dijo 'ya estás contenta no hija' y me fui andando hasta la casa de mi tía Manuela. Me dolió mucho porque yo adoraba a ese chico, cómo me puede decir que si ya estaba contenta. Tenía meses entonces. No recuerdo que me dijo Isabel, solo fue eso, mi tía me riñó de esa manera y me dolió mucho. No creo que lo sepa Kiko, era muy chiquitito".



La prima de Isabel Pantoja cree que Kiko Rivera dice la verdad cuando asegura que su madre malmetía con los Rivera porque lo mismo hacia Doña Ana con sus hijos: "Una mujer con mucho carácter, madre de sus hijos, solo sus hijos son los mejores. Voy a decir otra cosa también a favor de Kiko, cuando él dice 'mi madre nunca me dejó ver a mi abuelo' es que te puedo decir que mi tía Ana hacía lo mismo con sus hijos porque mi abuelo era cantaor flamenco, le dio una embolia, y le decía a mi tía Ana que le trajera a sus nietos (Agustín, isabel, Juan...) y ella siempre decía lo mismo 'que venga a verlos a su casa' y mi abuelo no podía bajar de su casa. Isabel lleva la enseñanza de mi tía Ana. Isabel tiene adoración por Ana y viceversa".



Silvia Pantoja ha contado otro detalle de Doña Ana que nos ha dejado claro el carácter tan fuerte de la madre de Isabel Pantoja y es que no le gustaba que esta jugase con Paquirri y sus hijos: "Paco compró una colchoneta de agua enorme, en ese verano estaban Fran y Cayetano y bajamos los tres y Paco, los cuatro. Empezamos a jugar y de repente mi tía Ana, otra vez, bajó y empezó a pegar gritos en la orilla 'ven pa ca'. Cuando salgo me dice 'pero tú quién eres para estar ahí, tú tienes que estar con tu prima y cuidando al niño' y esa retaila caminando hasta el edificio donde estábamos. Me castigaron y no me dejaron salir. Paco no intervino ahí, pero no sé, me pareció una actitud muy fea ¿por qué no me va a dejar que juegue? éramos niños".