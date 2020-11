"Queda un sabor bastante amargo", señala Ledesma, técnico de los Pumas

"Queda un sabor bastante amargo, pero ahora encaramos esta semana con la misma humildad de siempre", señaló el entrenador de los Pumas Mario Ledesma, este sábado en Newcastle (Australia) tras caer contra Nueva Zelanda (38-0) en el Tri Nations, que cerrarán ante Australia.

"Las diferencias con All Blacks eran las mismas antes del primer partido que hoy. Hoy era un Everest, pero es el mismo que escalamos el primer partido", recordó haciendo referencia a la histórica victoria de hace 15 días, la primera de Argentina sobre Nueva Zelanda.

"La diferencia estuvo en la precisión y los grandes equipos son los que logran hacer esos partidos consistentemente. Fuimos consistentes para ganarles a ellos y para empatar con un difícil Australia, pero hay que seguir. Estamos en buen camino", añadió.

Tras un 'haka', danza tradicional maorí de los All Blacks, en honor a Diego Maradona, el tres veces campeón mundial borró las dudas con un partido redondo ante una Argentina, invicta en el torneo hasta este sábado, que no fue capaz de mover el cero de su marcador.

"Tuvimos demasiados errores de manejo y no se puede mantener todo con la defensa. Hoy se vio muy sólidos a los All Blacks y ganaron merecidamente. No tuvimos mucho la pelota y cuando la tuvimos no pudimos mantenerlos bajo presión", analizó el capitán de los Pumas Pablo Matera.

Nicolás Sánchez, héroe del triunfo de hace 15 días, calificó el partido de este sábado de "distinto".

- 'Volver más fuertes' -

"Nos metieron mucha presión en nuestra salida y fueron superiores. Ahora tenemos que hacer una muy buena semana para digerir esta derrota pero vamos a volver más fuertes", dijo.

Los neozelandeses lograron este sábado por 17ª vez el torneo, a pesar de haber perdido ante Australia y Argentina. Sudáfrica, vigente campeón mundial y defensor del título, no participó debido a la pandemia, que obligó a modificar su formato habitual -se disputó únicamente en Australia-.

El equipo argentino finalizará el Tri Nations el próximo sábado en Sídney ante Australia, frente a la que se jugará la segunda plaza.

"Hubo cosas parecidas a la semana pasada (empate ante Australia) en cuanto a la precisión. Nos costó hacer pie en los scrum, en el line y el equipo se sintió cómodo sin pelota, pero no aprovechamos las oportunidades que son pocas ante estos equipos. Hay que mejorar", añadió Ledesma.

"Nos queda una semana para seguir trabajando juntos y terminar de la mejor manera con Australia", concluyó el técnico.

