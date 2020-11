Previa del encuentro: AS Saint Etienne - Lille OSC

El próximo domingo a las 14:00 se jugará el encuentro de la duodécima jornada de la Ligue 1, en el que veremos disputarse la victoria a Saint Etienne y a Lille en el Estadio Geoffroy Guichard.

AS Saint Etienne llega a la duodécima jornada con la ilusión de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra Brest en el partido anterior por un resultado de 4-1. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido en tres de los 11 partidos disputados hasta la fecha en la Ligue 1, con 11 tantos a favor y 19 en contra.

En el lado de los visitantes, Lille OSC logró derrotar a Lorient 4-0 durante su último encuentro en la competición, con goles de Yusuf Yazici, Luiz Araujo y Jonathan David, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el estadio del AS Saint Etienne. Antes de este partido, Lille OSC había ganado en seis de los 11 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con 21 goles a favor y siete en contra.

En cuanto al desempeño en su estadio, AS Saint Etienne ha ganado dos veces y ha perdido en tres ocasiones en cinco partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, Lille OSC ha vencido dos veces, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado dos veces en sus cinco encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con AS Saint Etienne para llevarse la victoria.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio de AS Saint Etienne, los números muestran ocho derrotas y siete empates a favor del equipo local. La última vez que jugaron Saint Etienne y Lille en esta competición fue en agosto de 2019 y el partido acabó con un 3-0 favorable a Lille.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, Lille OSC está por delante de AS Saint Etienne con una diferencia de 12 puntos. El equipo de Claude Puel llega al encuentro en decimosexta posición y con 10 puntos antes del encuentro. Por su parte, los visitantes cuentan con 22 puntos y ocupan la segunda posición en el torneo.