Polonia.- Varios detenidos en las protestas contra la restricción del aborto en Polonia

VARSOVIA, 29 (DPA/EP)



Cientos de personas han protestado de nuevo este sábado en Varsovia contra la ley que restringe el aborto en Polonia en unas manifestación que se ha saldado con varios detenidos.



"Tenemos derecho a protestar", han cantado las asistentes a la marcha cuando la Policía les ha pedido dispersarse con un megáfono, según el medio local Gazeta Wyborcza.



Con pancartas en las que se podía leer: "No me digas cómo vivir" o "Deshazte de este gobierno misógino" las manifestantes han ocupado las calles y han renombrado simbólicamente a una plaza del centro de la ciudad como la "Plaza de los Derechos de la Mujer".



Otras manifestaciones más pequeñas se han producido en ciudades como Cracovia o Breslavia en un día que es el 102º aniversario de la aprobación del sufragio femenino en el país del Este de Europa.



En octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia dictó una sentencia por la que las mujeres no podrían pedir que se les realizara un aborto en caso de que el feto presentara malformaciones severas.





