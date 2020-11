México.- Una científica mejicana llevará a cabo un estudio sobre neuroregeneración en el Hospital Nacional de Parapléjicos

28/11/2020 Una cient�fica mejicana llevar� a cabo un estudio sobre neuroregeneraci�n en el Hospital Nacional de Parapl�jicos. El Hospital Nacional de Parapl�jicos, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sigue creciendo como foco de atracci�n para investigadores de otros lugares del mundo. El caso m�s reciente es el de la bi�loga mexicana Vinnitsa Buzoianu, doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Aut�noma de M�xico DF, quien se ha incorporado al equipo del doctor Ernesto Doncel, en el grupo de Qu�mica Neuro-Regenerativa, para estudiar la combinaci�n de tres tratamientos en un modelo cr�nico de lesi�n m�dula espinal. POLITICA ESPA�A EUROPA CASTILLA-LA MANCHA JCCM



TOLEDO, 28 (EUROPA PRESS)



El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sigue creciendo como foco de atracción para investigadores de otros lugares del mundo. El caso más reciente es el de la bióloga mexicana Vinnitsa Buzoianu, doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México DF, quien se ha incorporado al equipo del doctor Ernesto Doncel, en el grupo de Química Neuro-Regenerativa, para estudiar la combinación de tres tratamientos en un modelo crónico de lesión médula espinal.



El Grupo de Química Neuro-Regenerativa (GQNR) surge en el año 2008 y está integrado por profesionales clínicos e investigadores básicos que buscan alternativas de tratamiento para la lesión medular u otras patologías del sistema nervioso.



Entre sus líneas de investigación está el desarrollo de nuevos compuestos obtenidos por síntesis química que son evaluados para la regeneración neuronal; estudio de polímeros biocompatibles y biodegradables como vehículo de medicamentos o sustrato para trasplante celular y también participan en el diseño y evaluación de compuestos que promueven la proliferación y diferenciación controlada de células precursoras neurales, ha informado la Junta en nota de prensa.



En el GQNR se han entrenado jóvenes investigadores de diferentes universidades nacionales (UCLM, UCM, UAM, URJC) o extranjeras como la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde se ha incorporado recientemente la doctora Buzoianu.



Buzoianu lleva trece años trabajando con proyectos relacionados con la lesión de la medula espinal a nivel básico. "La investigación la he realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y he estado estudiando la combinación de terapias de trasplantes de células madre y tejido para la mejoría locomotora en un modelo animal crónico de médula espinal", ha apuntado la investigadora.



"Este año me concedieron una beca para realizar una estancia Posdoctoral por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México), la primera que ofrece la beca para hacer los estudios a la comunidad de Castilla-La Mancha al Hospital Nacional de Parapléjicos", ha añadido.



El objetivo del estudio, que llevará a cabo en el centro de referencia nacional en lesión medular, consiste en que la combinación de células precursoras neurales, más tejido neural y un compuesto químico, puedan ayudar a que haya una regeneración del tejido nervioso, la cual favorezca a una mejoría en la función motora.



"Aunque, es un proyecto de investigación básica tenemos gran interés en poder realizar más adelante estudios preclínicos y dar alguna alternativa a los pacientes con lesiones medulares", ha concluido la doctora Vinnitsa Buzoianu.