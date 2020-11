Los brasileños eligen alcaldes de 57 grandes ciudades, incluyendo Sao Paulo y Río

El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, candidato a la reelecci�n para las municipales por el Partido de la Social Democracia Brasile�a (PSDB), posa el 26 de diciembre de 2020 durante un acto de campa�a en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

Río de Janeiro, 28 nov (EFE).- Unos 38,3 millones de electores brasileños regresan a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta los alcaldes de 57 grandes ciudades del país, incluyendo grandes metrópolis como Sao Paulo, Río de Janeiro y Fortaleza.

La legislación brasileña prevé una segunda vuelta en las 95 ciudades con más de 200.000 electores en las que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta en la primera, el pasado 15 de noviembre, por lo que el balotaje será necesario en 60 % de estos municipios.

Pero, por tratarse de gran parte de las mayores ciudades del país y pese a representar tan sólo el 1 % de los 5.569 municipios de Brasil, para la jornada del domingo está convocada la cuarta parte (25 %) del total de 148 millones de votantes del país.

La segunda vuelta será necesaria en seis de los diez mayores colegios electorales de Brasil: Sao Paulo (primero con 8,9 millones de electores), Río de Janeiro (segundo con 4,9 millones), Fortaleza (sexto con 1,7 millones), Manaos (octavo con 1,2 millones), Recife (noveno con 1,1 millones) y Porto Alegre (décimo con 1,1 millones).

Brasilia, tercer mayor colegio, no elige alcalde por contar con un gobernador, y Belo Horizonte y Salvador, cuarto y quinto respectivamente, eligieron alcalde en la primera vuelta.

La atención del domingo está centrada en los resultados de Sao Paulo y Río de Janeiro, mayores y más importantes ciudades del país.

DOS ANTIBOLSONARISTAS DISPUTAN SAO PAULO

La alcaldía de Sao Paulo, mayor ciudad de Suramérica, será definida entre el actual ocupante del cargo, el centrista Bruno Covas, y el líder izquierdista y excandidato presidencial Guilherme Boulos; ambos con posiciones críticas al presidente brasileño, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.

Covas es señalado por los sondeos como el favorito para vencer el domingo, con 47 % de la intención, pero Boulos (40 %) ya consiguió, con su llegada a la segunda vuelta en Sao Paulo, consolidarse como uno de los nuevos líderes de la izquierda en Brasil y opacar al histórico líder socialista Luiz Inácio Lula da Silva.

La alcaldía de Río de Janeiro la disputarán el actual alcalde, el pastor evangélico Marcelo Crivella, que cuenta con el apoyo de Bolsonaro, y el exalcalde Eduardo Paes; ambos salpicados por escándalos de corrupción.

Las encuestas prevén una victoria de Paes, con el 55 % del favoritismo, lo que supone otra derrota para Bolsonaro, que, sin formación tras haber abandonado el año pasado el Partido Social Liberal (PSL) por divergencias con sus líderes, apoyó contados alcaldes de otras fuerzas pero en su gran mayoría perdedores.

De los 13 aspirantes a los que el líder ultraderechista dio respaldo público, nueve fueron derrotados en primera vuelta y sólo dos fueron elegidos, aunque en ciudades poco expresivas. Los otros dos disputarán el balotaje pero las encuestas le prevén derrotas tanto a Crivella como al derechista Wagner Sousa Gomes, que se medirá con el laborista José Sarto por la alcaldía de Fortaleza.

Pese a que fue uno de los mayores derrotados en la primera vuelta, el Partido de los Trabajadores (PT), la formación que gobernó Brasil entre 2003 y 2016 con Lula y Dilma Rousseff, es la que tienen más candidatos en la segunda vuelta, con 15 aspirantes.

El PT, que sólo conquistó 179 alcaldías en la primera vuelta tras las 630 obtenidas en 2012 y las 254 de 2016, disputará la alcaldía de dos capitales regionales, Recife y Vitoria, pero tiene todas sus fichas puestas en la primera.

PARTIDO DE LULA CONFÍA EN VENCER EN RECIFE, SU ÚNICA CAPITAL

La formación progresista, que no consiguió ninguna capital ni ciudad importante en primera vuelta, confía en la remontada de su candidata Marilia Arraes, que fue la segunda más votada en la primera vuelta en Recife pero que en las encuestas para el balotaje aparece empatada con su primo, Joao Campos, candidato del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Con la posible conquista de Sao Paulo y Río de Janeiro, los tradicionales partidos de centroderecha, que rechazan la actual polarización del país entre el ultraderechista Bolsonaro y el socialista Lula y buscan una alternativa de centro, pueden consolidarse como los grandes vencedores de las municipales.

Estos partidos fueron los que más alcaldías conquistaron en la primera vuelta y, según los sondeos, pueden quedarse con el gobierno municipal en 12 de las 25 capitales regionales del país en disputa, mientras que otras nueve formaciones se repartirían las otras trece grandes alcaldías.

La segunda vuelta de las municipales revivirá la rivalidad que durante décadas tuvieron el PT y el centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la formación del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Pese a que las dos fuerzas perdieron un gran número de alcaldías en la primera vuelta de las municipales este año, son las que más candidatos tienen para la segunda vuelta: 15 el PT y 13 el PSDB.

Mientras que el PSDB tiene sus fichas apostadas en la victoria de Covas en Sao Paulo, ciudad de 12 millones de habitantes que le arrebató al PT en 2016, el PT las tiene en la alcaldía de Recife.

El PSDB ganó dos capitales en la primera vuelta (Natal y Palmas) y disputará tres en la segunda (Sao Paulo, Teresina y Porto Velho) mientras que el PT no ganó ninguna ciudad importante el 15 de noviembre y disputa dos capitales el domingo (Recife y Vitoria).

El PT es favorito para imponerse en cuatro ciudades importantes de elevada población pero que no son capitales: Contagem, Juiz de Fora, Sao Gonzalo y Diadema.

Carlos A. Moreno