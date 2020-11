La Fiscalía colombiana ordena 14 capturas por asesinatos de exmilicianos de FARC

El consejero presidencial para la Estabilizaci�n y la Consolidaci�n, Emilio Jos� Archila. EFE/Mauricio Due�as Casta�eda/Archivo

Bogotá, 28 nov (EFE).- La Fiscalía colombiana emitió 14 órdenes de captura contra personas que son acusadas de ser autores intelectuales de asesinatos de excombatientes de las FARC y que, según las autoridades, lideran disidencias y bandas narcotraficantes, informaron este sábado fuentes oficiales.

"Estos sujetos están involucrados con homicidios, desplazamientos y amenazas de excombatientes de las Farc en varias regiones del país", afirmó el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, en un video publicado por su despacho.

Agregó: "Sus delitos no quedarán impunes. Estas acciones criminales, como lo hemos dicho, no frenarán el proceso de reincorporación de quienes han dado su paso a la legalidad".

Según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla, son 243 los excombatientes asesinados desde que firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016.

DECISIONES PARA EL SUR DEL PAÍS

Según Archila, la Unidad Especial de Investigación de Fiscalía emitió once órdenes de captura en contra de los miembros una disidencia de las FARC en el sur del país, a los que se acusa de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, porte ilegal de armas de uso privativo y amenazas.

En ese sentido, mencionó que con ellos se busca esclarecer 14 homicidios, un intento de asesinato, tres casos desplazamientos, dos de amenazas y uno de reclutamiento cometidos desde abril de 2018 hasta marzo de 2020.

Esos ataques dejaron 29 muertos, que corresponden a nueve reincorporados, ocho de sus familiares, 11 civiles y un militar.

Una de las órdenes es para detener a Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, el jefe del grupo más grande de disidencias que hay en el país.

AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES

En una audiencia esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la vicefiscal colombiana, Martha Janeth Mancera, calificó de "inadmisibles" la violencia no solo contra los desmovilizados sino contra los defensores de derechos humanos.

La funcionaria destacó que el 43,7 % de los homicidios en contra de esta población son responsabilidad de las disidencias de las FARC, a las que el Gobierno llama Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor).

En esa dirección puntualizó que la Fiscalía, hasta el 11 de noviembre, tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectación, bien sea por homicidios, tentativa de homicidios o desaparición forzada.