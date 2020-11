07/02/2020 Irene Rosales se pronuncia, por primera vez, tras la muerte de su padre. MADRID, 28 (CHANCE) Irene Rosales ha tenido hoy uno de los peores d�as de su vida, el entierro de su padre. En el mes de febrero la colaboradora de televisi�n tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre tras haber estado luchando durante varios a�os a una larga enfermedad y ayer, ten�a que afrontar el fallecimiento de su madre. Sin duda dos p�rdidas que ser�n irreparables, pero que se apoyar� en la gente a la que quiere para reponerse. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



Irene Rosales ha tenido hoy uno de los peores días de su vida, el entierro de su padre. En el mes de febrero la colaboradora de televisión tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre tras haber estado luchando durante varios años a una larga enfermedad y ayer, tenía que afrontar el fallecimiento de su madre. Sin duda dos pérdidas que serán irreparables, pero que se apoyará en la gente a la que quiere para reponerse.



Tras el entierro esta mañana, Irene Rosales se ha querido dirigir a todos sus seguidores por las innumerables muestras de cariño que está recibiendo por redes sociales con un mensaje desgarrador que nos ha emocionado con tan solo leerlo:



"Creía que este año no me iba a poder dar más golpes, pero de nuevo la vida nos castiga llevándote papá. Mi corazón está roto, pero tranquilo porque estás con mami. Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz a pesar de tener problemas, gracias por dejarnos disfrutar de ti, gracias por ser mi padre y gracias por enseñarnos a querernos tanto.Te queremos, te quiero siempre. Descansa en paz que has luchado bastante. Dale a mamá el mayor de los besos mis ángeles"



De esta manera, Irene Rosales se pronuncia por primera vez tras el fallecimiento de su padre con una imagen preciosa de su mano y la de su difunto padre y con un mensaje hacia su madre.