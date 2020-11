Hazard se retira lesionado a los 28 minutos

El delantero del Real Madrid Eden Hazard durante el partido de Liga en Primera Divisi�n ante el Alav�s, que disputan este s�bado en el estadio Alfredo Di St�fano de Madrid. EFE/Chema Moya

Madrid, 28 nov (EFE).- El belga del Real Madrid Eden Hazard tuvo que ser sustituido en el minuto 28 de partido frente al Alavés, con 0-1 en el marcador, tras sentir molestias físicas, aunque abandonó el terreno de juego por su propio pie, y en su lugar entró el brasileño Rodrygo Goes.

El ‘7’ del Madrid disputaba su tercer partido consecutivo como titular tras superar el coronavirus y vuelve a tener problemas que no le permiten rendir como se le esperaba, la tónica habitual desde que llegó al conjunto blanco el pasado mes de junio.

Durante sus minutos en el campo, Hazard estuvo muy activo. Forzó una acción en la que se pidió penalti y un minuto antes de ser sustituido bajó a defender y recuperó un balón en campo propio, por lo que no parece que las molestias revistan mucha gravedad.