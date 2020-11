Gurley lesionado queda descartado para el partido contra los Raiders

En la imagen, el running back de los Falcons de Atlanta, Todd Gurley. EFE/ Erik S. Lesser/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 27 nov (EFE).- Todd Gurley, corredor estelar de los Falcons de Atlanta, quedó descartado para el partido del domingo contra los Raiders de Las Vegas debido a una lesión en la rodilla.

Lo anterior lo informó este viernes el entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, quien agregó que Gurley no entrenó durante toda la semana por la lesión, aunque no especificó cuál rodilla se lesionó su corredor.

El receptor abierto Julio Jones está catalogado como "dudoso" con una persistente lesión en el tendón del muslo derecho y no entrenó este viernes.

Morris no quiso ser específico sobre la lesión de Gurley, pero sugirió que el corredor sufrió un golpe durante la derrota por 9-24 de la semana pasada contra los Saints de Nueva Orleans.

"El partido (contra los Saints) se salió de control, se fue más a un juego aéreo", dijo Morris el viernes, y agregó que "obviamente (Gurley) salió del partido con algunas heridas de batalla, así que tenemos que ver dónde está y ver qué puede hacer. Pero obviamente ese fue un encuentro duro y físico que simplemente hubo que jugar".

Dijo que "salió con algo, pero es un tipo duro con mentalidad de guerrero para ir adelante en todo momento. Sabemos que intentará volver cuando pueda".

No está claro si el problema actual de Gurley está relacionado con la molesta lesión en la rodilla izquierda que afectó sus dos temporadas anteriores con los Rams de Los Ángeles antes de que fuera liberado esta temporada baja.

Gurley, de 26 años, había jugado en cada uno de los primeros 10 partidos de los Falcons este año con 167 acarreos para 610 yardas y nueve touchdowns, más 16 recepciones por aire para 82 yardas. Ocupó el sexto lugar en la NFL en acarreos de cara a la décimo segunda semana.

El suplente de cuarto año, Brian Hill, es el principal candidato para reemplazar a Gurley, al sumar 261 yardas terrestres, 111 yardas recibidas, una anotación.