Gazir sigue a la estela de Bnet en el ecuador de la temporada

Madrid, 28 nov 2020 (EFE).- Bnet se impuso a Zasko Máster en la quinta jornada de la Freestyle Master Series (FMS) España y prolongó una semana más su liderato al frente de la tabla, con Gazir como principal perseguidor.

Bnet se cobró la revancha de la pasada edición ante Zasko Máster en la batalla estrella de la quinta fecha de la FMS España y sumó tres nuevos puntos para llegar a los 14. Así, el madrileño liderará la tabla una jornada más y mantiene su condición de invicto en la presente temporada.

En uno de los espectáculos de más disfrute en la escena del 'freestyle' español, el métrico estilo del alicantino en el rapeo no opuso resistencia ante el encanto natural de Bnet, que volvió a superar los 300 puntos gracias al encaje de sus rimas sobre las brillantes bases de DJ Verse.

"Ha sido una batalla bonita y sana. No teníamos afán de ganar al otro. No nos motiva competir entre nosotros como contra los demás", declaró Zasko tras la batalla.

Como principal alternativa a la candidatura de Bnet, Gazir demostró su inconmensurable estado de forma al imponerse al colista Khan y sumar tres nuevos puntos para asentarse en la segunda plaza.

Con 305,5 puntos, el asturiano volvió a convertirse en uno de los participantes más inspirados del evento y se quedó a menos de 10 del MVP de la jornada.

En oposición, Khan se hunde como colista en lo más hondo de la clasificación, incapaz de estrenar su casillero al perder su quinta batalla consecutiva.

Por su parte, un desganado Mr. Ego contagió su falta de energía, consecuencia de su esfuerzo ayer en la victoria del duelo aplazado ante Khan, a Mnak. A pesar de la falta de frescura, el ciudadrealeño consiguió imponer la contundencia de su rapeo ante la agresividad del 'rey de la calle'.

Blon fue el encargado de inaugurar la jornada, con su victoria directa sobre Errecé en un duelo clásico de la historia española, y de cerrarlo, con una derrota ante el malagueño Tirpa.

El barcelonés, reciente subcampeón de España en Red Bull, consiguió su primer triunfo del curso, pero acusó el cansancio en su segunda batalla de la jornada. Con cuatro puntos, Blon sigue penúltimo clasificado, en la zona baja de la tabla.

Tirpa, por su parte, amplió su distancia con el descenso, alcanzó la séptima posición con seis puntos y se convirtió en el tercer MVP de la temporada –hasta la fecha, todos habían caído en manos Gazir y Sweet Pain– gracias a su coherencia en la construcción de sus rimas.

No obstante, el malagueño también tuvo que batallar ayer para recuperar un duelo suspendido frente a Errecé, en el que el valenciano consiguió hacerse con el triunfo tras dos exigentes réplicas.

Así, Errecé se queda en octavo lugar, con cinco puntos, pero con el enfrentamiento ante Sweet Pain correspondiente a la presente jornada todavía por disputarse, pues fue suspendido a causa del positivo del sevillano en Covid-19.

Por David Timón y Pedro Martín