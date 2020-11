Fútbol/Primera.- (Previa) El Villarreal quiere frustrar la séptima victoria y el liderato de la Real Sociedad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad, líder de LaLiga Santander, busca este domingo en el Reale Arena (21.00 horas) su séptima victoria consecutiva ante otro equipo al alza, el Villarreal, en una undécima jornada en la que el RC Celta espera salir del descenso ante un Granada que quiere defender Europa (18.30 horas) y en la que el Getafe ansía poner fin a su mala racha ante el recuperado Athletic Club (16.15 horas).



A punto de cumplirse el primer tercio del campeonato, los donostiarras se han asentado en la cabeza de la tabla con 23 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que cuenta con un partido menos. Además, son el equipo más goleador (21) y el segundo menos goleado (4) -tras los rojiblancos (2)- de la categoría.



Precisamente, esta solidez defensiva ha permitido a los de Imanol Alguacil sumar seis triunfos seguidos, una racha en la que solo han encajado dos tantos y anotado 17. Solo Europa, con una derrota ante el Nápoles (0-1) y un empate esta misma semana ante el AZ Alkmaar (1-1) han ensombrecido la espectacular marcha de los 'txuri urdin'.



Ahora, afrontarán una dura prueba ante el tercer clasificado de LaLiga, el Villarreal (19), que igual que la Real solo ha hincado la rodilla en un partido esta temporada. Desde aquella goleada sufrida el 27 de septiembre ante el Barcelona en la tercera jornada (0-4), los de Unai Emery no han vuelto a caer. En total, 12 encuentros sacando premio entre liga y Europa League, incluso ante rivales como el Atlético (0-0) o, justo el pasado fin de semana, el Real Madrid (1-1).



El duelo, además, permitirá ver juntos sobre el terreno de juego al pichichi de la categoría, Mikel Oyarzabal (6 goles), y uno de los dos máximos artilleros del 'Submarino amarillo', Gerard Moreno (5), mientras que Paco Alcácer (5) se perderá el choque por una sobrecarga en los isquiotibiales. Además de las ausencias seguras de Illarramendi, Sangalli, Guridi y Álex Sola, Alguacil estará pendiente de si David Silva y Gorosabel se recuperan a tiempo de sus molestias.



EL GRANADA BUSCA MEJORAR A COSTA DEL COLISTA CELTA



En Balaídos, el Celta, colista de la categoría, necesita con urgencia un triunfo que ponga fin a su nefasta racha, aunque enfrente tendrá a un Granada que buscará los tres puntos para asentarse en el último de los puestos de acceso a Europa, amenazado tras conseguir solo un punto de los últimos nueve en juego.



Con el argentino Eduardo Coudet sentado ya en el banquillo celeste tras la destitución de Óscar García Junyent, el cuadro gallego no pudo dedicarle un triunfo en su estreno de la semana pasada ante el Sevilla (4-2), en la que materializó su octava jornada consecutiva sin ganar. Ahora, con 7 unidades, se encuentra a tres de la zona de permanencia.



Enfrente estará un vigués, Diego Martínez, que vive una temporada histórica con el Granada, compaginando LaLiga con la Europa League. Precisamente la competición continental, donde han conseguido dos triunfos ante el Omonia, ha mantenido alta la moral de los nazaríes a pesar de las dos últimas derrotas ligueras ante Real Sociedad (2-0) y Real Valladolid (1-3), que le han dejado sexto con 14 puntos.



EL ATHLETIC QUIERE CONFIRMAR SU REACCIÓN EN EL COLISEUM



A dos puntos del último de los puestos continentales, el Getafe espera romper una serie de cuatro partidos sin conocer la victoria ante el Athletic Club, que ha conseguido distanciarse de la zona de quema tras lograr dos triunfos en las tres últimas jornadas. Ahora, tanto los de José Bordalás como los de Gaizka Garitano atesoran 12 puntos.



El cuadro azulón solo ha logrado 2 de los 12 últimos puntos y quiere volver a engancharse a Europa, una empresa para la que no podrá contar con Nemanja Maksimovic, aquejado de molestias en el aductor.



Mientras, los 'leones' esperan dar continuidad a la contundente victoria del lunes ante el Real Betis (4-0), que salvó el puesto de un Garitano cuestionado en Bilbao. Peru Nolaskoain, con un esguince de tobillo, no estará disponible para un duelo para el que sí está recuperado Óscar De Marcos.



--HORARIOS DE LA JORNADA DE DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.



FC Barcelona - Osasuna. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00 horas.



Getafe - Athletic Club. Melero López (C.Andaluz) 16.15 horas.



Celta - Granada. Díaz de Mera Escuderos (C.-manchego) 18.30 horas.



Real Sociedad - Villarreal. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00 horas.

Te Recomendamos