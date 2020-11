Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - CA Osasuna

El Barça busca su cara de 'Champions' en LaLiga ante Osasuna



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este domingo al CA Osasuna en el Camp Nou (14.00 horas) en la undécima jornada de LaLiga Santander, competición donde los blaugranas están sufriendo y en la que desean mostrar su cara de 'Champions' para volver a la senda del triunfo, mientras que los navarros también buscan una victoria que se les resiste.



La victoria por 5-2 sobre el Real Betis en el último duelo liguero en el Camp Nou marca, sin duda, el camino a seguir por un Barça que viene de perder un duelo clave ante el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano (1-0), que le alejó de nuevo de la zona alta.



De hecho, el Barça suma los mismos 11 puntos que Osasuna, aunque los 'rojillos' tienen un partido más. Decimotercero contra decimocuarto, posición difícil de pronosticar para el Barça después de encajar tres derrotas, y sumar dos empates, en ocho jornadas.



Está en urgencias, el equipo de Ronald Koeman, y nunca mejor dicho tras la plaga de lesiones. El equipo pierde de larga duración a Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto, y aún tiene las bajas de Samuel Umtiti y Ronald Araújo, aunque volverá Sergio Busquets, ya recuperado de su esguince leve de rodilla y convocado por el técnico neerlandés.



Pero el Barça se centra en su cara europea, en su pleno en la Liga de Campeones. En la última jornada, golearon al Dinamo de Kiev a domicilio (0-4) pese al descanso que el técnico dio a Leo Messi y a Frenkie De Jong, que estarán frescos ante Osasuna.



Si De Jong ocupa su puesto habitual en el doble pivote, junto a Miralem Pjanic o el recuperado Busquets, podría repetir en el eje de la defensa el canterano Óscar Mingueza. Arriba, si Messi ocupa la mediapunta, Griezmann podría ser '9' y buscar encadenar dos partidos marcando, tras cerrar el marcador en Kiev.



Jagoba Arrasate también tiene la enfermería muy poblada. Osasuna acude al feudo blaugrana con las bajas de Brandon, David García, 'Chimy' Ávila y Adrián, y las dudas de Calleri, Aridane y Lucas Torró, que en función de su recuperación, o no, llevarían al técnico a reformular un cambio de sistema.



Osasuna viene de empatar en casa contra el Huesca (1-1), de perder en el Sánchez-Pizjuán (1-0) y en casa frente al Atlético de Madrid (1-3), una mala racha que busca cortar y recuperar los ánimos de los triunfos contra Athletic Club o Celta. Quizá el Camp Nou no sea el mejor escenario, pero vista la mala racha culé, todo es posible.



Pese a las bajas en ambos lados, lo cierto es que Osasuna llega en un escenario atípico al Camp Nou, empatado a puntos con los blaugranas y ya terminando el primer tercio de Liga. Igualdad en puntos, aunque, si el Barça despega y muestra su mejor cara, debe ser claro favorito. Así lo confirman los pronósticos de Betfair. El triunfo culé se paga a 1,28 euros por euro apostado. El empate a 6 y la victoria rojilla, a 10,5.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Coutinho; y Griezmann.



CA OSASUNA: Herrera; Nacho Vidal, Roncaglia, Navas, Unai García, Jony; Oier, Moncayola, Iñigo Pérez; Rubén García y Budimir.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 14.00/Movistar LaLiga.

Te Recomendamos