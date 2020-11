Fútbol/Primera.- (Crónica) En-Nesyri vuelve a salvar al Sevilla en El Alcoraz

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Sevilla consiguió este sábado su quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones al imponerse al Huesca (0-1) gracias a un gol de Youssef En-Nesyri a pocos minutos para el final, un triunfo que mete a los andaluces en puestos europeos con motivo de la undécima jornada en la Liga Santander, mientras que Elche y Cádiz se repartieron los puntos (1-1) en el Martínez Valero.



El equipo de Julen Lopetegui suma tres triunfos seguidos en Liga y ya se acerca a las posiciones que le corresponden pese a tener dos partidos menos. Este sábado tuvieron que sufrir para llevarse los puntos a la capital andaluza, sobre todo por el orden defensivo de un Huesca que no rebló hasta el minuto 83, cuando Ocampos asistió al delantero marroquí de los hispalenses.



El argentino se cocinó la jugada, se arrimó a la línea de fondo y sacó un centro muy peligroso que conectó En-Nesyri, el mismo que salvó al equipo contra el Krasnodar y el mismo que ya totaliza seis goles en lo que va de temporada. El Huesca, que tuvo sus momentos, acabó sucumbiendo a la insistencia del actual campeón de la Europa League.



Sandro tuvo la ocasión más clara para los de Míchel, que siguen sin conocer la victoria tras 11 jornadas, aunque no llegó a disparar a portería, cuando ya había conseguido superar Vaclik. Rafa Mir lo intentó minutos después pero no hubo forma de batir la meta sevillista. Acto seguido Rakitic replicó con una volea que se fue alta tras un córner.



Y después, a cuarto de hora para el final, fue turno para Ocampos, que lanzó centrado solo desde el punto de penalti. Munir le dio cuerda al arreón nervionense y En-Nesyri culminó el trabajado triunfo en El Alcoraz. Los oscenses pudieron haber logrado el empate con un remate de Okazaki que no llegó a buen puerto. El Huesca sigue en puestos de descenso y el Sevilla se coloca quinto provisional.



EMPATE ENTRE ASCENDIDOS



Por su parte, Elche y Cádiz empataron (1-1) en el Martínez Valero en un partido marcado por la expulsión de Lucas Boyé antes del descanso. El autor del gol de los ilicitanos dejó el terreno de juego tras un encontranazo con Fali que supuso la segunda amarilla. Apenas siete minutos antes había anotado el 1-0 con un zurdazo cruzado que fue inapelable para Jeremías Ledesma.



Los locales dieron un paso atrás en la segunda parte, apretados por el esfuerzo físico y por los centros del Cádiz, su principal apuesta para encontrar al menos el empate. Y así fue para el equipo de Álvaro Cervera, que rescató un punto en el duelo de ascendidos gracias a un cabezazo de Álvaro Giménez a los diez minutos de la reanudación tras un centro desde la izquierda que nació en botas de Alberto Perea.



El empate mete a los andaluces en puestos de Europa League de forma provisional y deja a los pupilos de Jorge Almirón en mitad de la tabla, todavía con dos partidos menos en su haber. Un notable regreso a la élite para Cádiz y Elche que viven días tranquilos en su retorno a Primera División.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 11.



-Viernes 27.



Valladolid - Levante 1-1.



-Sábado 28.



Elche - Cádiz 1-1.



Valencia - Atlético 0-1.



Huesca - Sevilla 0-1.



Real Madrid - Alavés 21.00.



-Domingo 29.



FC Barcelona - Osasuna 14.00.



Getafe - Athletic 16.15.



Celta - Granada 18.30.



Real Sociedad - Villarreal 21:00.



-Lunes 30.



Betis - Eibar 21.00.

