Fútbol.- Zidane: "El problema que tenemos es la regularidad"

"Hazard tiene un golpe, no es algo muscular"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, señaló a un importante "problema" de "regularidad" en su equipo, después de caer (1-2) ante el Deportivo Alavés este sábado en LaLiga Santander, tres días después de una gran actuación en Champions ante el Inter.



"No hay explicación para esta noche. Alternamos ser buenos y mal momento, como hoy, sobre todo en el inicio. Cuando te meten un gol a los tres minuto hay tiempo para volver al partido y parece que nos complican mucho las cosas", afirmó en rueda de prensa en el Alfredo Di Stéfano.



"Igual que el otro día en Milán hacemos un buen partido y tres días después, hacer un partido así en casa es complicado. Intentaremos cambiar la dinámica, no tenemos regularidad en nuestros partidos y en nuestro resultados", añadió.



Además, Zidane, que apuntó que la lesión de Hazard es solo "un golpe", lamentó esa falta de reacción dentro de un partido, ya que apenas mejoraron tras el gol rival a los pocos minutos. "No ha sido una cuestión de actitud, no es una cuestión de fútbol, porque jugamos muy bien el otro día", dijo.



"Empezar como empezamos ha sido el peor inicio de nuestra temporada, y no podemos cambiar la dinámica dentro de un partido y eso me molesta y a los jugadores también. Hicimos muy poco para cambiar la dinámica", añadió.



"De momento es el problema que tenemos, la regularidad. Hemos tenido problemas con muchas lesiones, no son excusas, es la realidad, espero que podamos recuperar jugadores y tener otra dinámica", terminó.

