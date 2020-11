Fútbol.- Simeone: "Me voy muy contento con la actuación de Lemar"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, realizó una valoración muy positiva del triunfo ante el Valencia (0-1), el sexto consecutivo en Liga, destacando el "crecimiento" de sus jugadores y, en concreto, la actuación de Lemar, con la que se marchó "muy contento".



"Me voy muy contento con la actuación de Lemar, lo necesitamos, y llevaba mucho tiempo sin hacer un partido como el de hoy. Lemar juega muy bien, créanme, no tenemos futbolistas con la velocidad, la conducción y el disparo de Lemar. Pero estas palabras se desvanecen ante las situaciones que -posiblemente- no hayamos visto tan seguidas dentro del juego. Ojalá le podamos dar confianza y que nos transmita todo lo que tiene. Es un jugador que nos puede hacer mucho bien", dijo Simeone.



En este sentido, la titularidad del francés se debió a "poder entregar minutos" a futbolistas menos relevantes y dar descanso a otros como Carrasco o Joao Félix. "Me conocen desde hace tiempo y entiendo los partidos en 90 minutos, ahora tenemos cinco cambios y tengo una plantilla con ganas e ilusión. Eso me genera la posibilidad de poder dar minutos a cada jugador en los mejores momentos", agregó el argentino.



"La figura del equipo rival fue el portero y eso habla muy bien de nosotros, de que hay un portero que ataja, hubo dos tiros de Lemar y de Llorente o Correa, tapó dos o tres pelotas impresionantes. El equipo necesita seguir intentándolo, jugar de esta manera y ser contundentes con esas situaciones porque nos van a llevar a convivir mejor en los partidos", analizó.



"Tardó mucho en venir el gol pero nos sentíamos bien, tanto en el primer tiempo como en el segundo pudimos sostener bien el ataque jugando en campo rival. Estuvimos cerca del gol hasta que apareció y luego ya cambió un poco el espacio y nos fuimos con este 0-1; y no es fácil ganar aquí. El Valencia defendió con mucho orden y criterio y con ganas de llevar el partido a un error nuestro y por suerte sostuvimos bien", agregó Simeone en rueda de prensa.



En relación al "crecimiento" de sus jugadores, que ahora propone ante rivales de más enjundia, el técnico colchonero echó la vista atrás para analizar tan buena racha liguera. "Vivimos un crecimiento a partir de abril, cuando volvimos de la cuarentena después de aquel partido maravilloso en Liverpool. El regreso en Liga fue muy bueno, empezábamos a mostrar signos de los que se mostraron en el inicio, más alla de los dos empates, yo ya les cometanba que veía bien al equipo", indicó.



"Todo esto es una consecuencia del crecimiento de futbolsitas que nos dan más posibilidades. Hermoso nos ha permitido tener una apertura y utilizar un sistema diferente (...) Joao ahora está más seguro y convendido de todo lo que el equipo necesita de él y Savic y Giménez... y Trippier, que lo juega todo, o Koke, te puedo hablar de todos", apuntó.



"No nos detenemos a mirar lo que está haciendo. El fútbol y la vida no te permiten detenerte a ver lo que estás haciendo, hay que ocuparse de lo que viene, de cuidar lo que estás haciendo bien y en ese camino estamos. Para todos los ámbitos de la vida y sobre todo en este momento, como te detengas la ola te lleva puesto", espetó.



Por último, Simeone no desveló si Luis Suárez podrá jugar ante el Bayern este martes. "El doctor ya nos informará, no he hablado cómo sigue su recuperación, pero él está bien. He hablado un montón de veces con Luis por teléfono para ver cómo se sentía y está con entusiamos por volver. Su presencia en el vestuario nos genera jerarquía y en el campo ya sabemos lo que es. Ojala cuando vuelva lo haga de la mejor manera porque el equipo le necesita", finalizó.

