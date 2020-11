Fútbol.- Jagoba Arrasate: "Los resultados no reflejan lo que es el Barcelona"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, no dudó de que les espera un duelo de máxima exigencia ante el FC Barcelona este domingo en la jornada 11 de LaLiga Santander, a pesar de los altibajos del cuadro azulgrana con unos "resultados que no reflejan" lo que en verdad son capaces de lograr.



"Creo que es un Barcelona diferente al del año pasado. Bajo mi punto de vista los resultados no reflejan lo que realmente son, porque creo que tiene cosas muy buenas. Veo un Barcelona mucho más rápido, más eléctrico, diferente", dijo en rueda de prensa.



"Tenemos que tener en cuenta que todo nos va a llegar más rápido. El año pasado fuimos capaces de bascular bien y estar bien posicionados y llegar bien a la presión, pero este año es mucho más difícil eso. Creo que en transición han mejorado también porque tienen jugadores más verticales", añadió.



El técnico 'rojillo' dejó claro que el Barça sigue siendo un equipo temible, a pesar de estar 13º en la tabla, con los mismos puntos que el propio Osasuna. "Cuando lo analizas de verdad te das cuenta de que es un Barcelona muy diferente y con cosas muy buenas", añadió.



Arrasate se refirió a los buenos partidos de su rival esta temporada, para esperar al "mejor Barcelona". "En el Camp Nou es un equipo diferente y sigue siendo un equipo temible. Es capaz de golear al Villarreal, al Betis... Espero al mejor Barcelona. Para sacar un buen resultado tenemos que tener un buen plan y creer en ese plan, ejecutarlo a las mil maravillas y que ellos no tengan un buen día y no tengan acierto", dijo.



"Tenemos que tener un plan muy claro y no tener ninguna duda. Hay momentos para ser valiente, otros para apretar alto, otros para defender y otros en los que tienes que mirar hacia otro lado o cruzar los dedos. Tienes que pasar por todo en un campo así", insistió.



Con todo, el preparador de Osasuna está pendiente de sacar la mejor versión de su equipo, como en el segundo tiempo ante el Huesca. "El otro día cuando atacamos bien fuimos capaces de tener más el balón, generar más, tener más ocasiones y minimizar al rival. Por eso un buen posicionamiento ofensivo el otro día nos ayudó a defender mejor", afirmó.



"Llevamos nueve partidos y once puntos. Si colocas el objetivo en la salvación, mientras tengamos más puntos que jornadas vamos bien, aunque eso no quiere decir que nos conformemos, trabajamos para mejorar ese ratio. Pero lo que queremos es recuperar a la gente, que tenemos muchos lesionados, y asemejarnos al segundo tiempo del otro día y a lo que somos nosotros, porque entendemos que así vamos a tener buenos resultados", terminó.

