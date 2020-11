Fútbol.-El Real Madrid se duerme en Liga

Lesión de Hazard y tercer partido seguido sin ganar para los blancos, superados (1-2) por un gran Alavés



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid cayó (1-2) este sábado ante el Deportivo Alavés en la jornada 11 de LaLiga Santander celebrada en el Alfredo Di Stéfano, el tercer partido seguido que los blancos saldan sin victoria perdiendo además al belga Eden Hazard por lesión.



Los de Zinedine Zidane sufrieron a un Alavés que venía de empatar al Valencia y al Barça. Contra el vigente campeón, el cuadro vasco dio un paso más en su fe ante gigantes, serio en defensa y efectivo. Thibaut Courtois evitó de hecho dos goles cantados, mientras que el Madrid fue muy poco ofensivo en su casa, solo al final.



El meta belga sin embargo regaló el segundo a Joselu en el inicio de la segunda parte. Antes, mandaba el tanto de Lucas Pérez, de penalti por una mano de Nacho. Los blancos reclamaron también acciones en el área, en especial un tirón de pelo de Laguardia a Marcelo. No estuvo fino el Madrid (17 puntos), que ve alejarse el liderato de Real Sociedad y Atlético (23).



Zidane rotó una vez más, como obliga el calendario y las lesiones, pero el tridente Asesnio, Hazard y Mariano no funcionó. En verdad fue por culpa del Alavés, bien plantado y solidario en defensa. A los blancos le costó subir la presión y ganar protagonismo en un choque que a los cinco minutos ya sonreía al rival por el penalti, quinto en contra del Madrid en tres partidos.



Un cabezazo de Mariano fue el primer acercamiento local, a los 15 minutos, pero el Alavés siguió creciendo, viendo las dudas en los de Zidane. Hazard la tuvo también, con un disparo centrado, antes de regalar una contra que perdonó Lucas solo ante una gran mano de Courtois. El delantero se pudo resentir en la carrera de repliegue y poco después fue sustituido, otro palo a su carrera como madridista.



La entrada de Rodrygo y un Madrid más abierto por bandas dio resultados a Zidane, además de las ganas de descanso de los visitantes. Pacheco tuvo que aparecer con una doble parada a Kroos y respiró el Alavés con el pitido del intermedio. Los blancos siguieron mejor en la reanudación, buscando esa profundidad.



Sin embargo, Courtois rifó el balón que ganó Joselu para el 0-2. Para el Alavés fue un chute de moral y energía que volvió a complicar el partido a los de Zidane, quien movió banquillo sin mucho éxito. De nuevo el Madrid tenía un muro enfrente y encima a contrarreloj, con la obligación de volcarse. Así encontró el equipo de Pablo Machín más de una buena contra.



Courtois volvió a redimirse con un paradón a Lucas y Joselu también rozó la sentencia. En su intento de épica, el Madrid la rozó. Lejeune salvó el gol local bajo palos y Casemiro terminó haciendo el 1-2. Al Alavés le faltó dominar las últimas posesiones e Isco se estrelló con el larguero en el 95'. La reacción tardía no fue suficiente para un Madrid que se duerme en Liga.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - DEPORTIVO ALAVÉS, 2. (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Marcelo (Mendy, min.70); Casemiro, Kroos (Isco, min.69), Modric (Oedegaard, min.70); Asensio (Vinicius, min.63), Mariano, Hazard (Rodrygo, min.28).



DEPORTIVO ALAVÉS: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Lejenue, Duarte; Jota, Battaglia, Pina (Édgar, min.70), Luis Rioja (Javi López, min.89); Lucas (Borja Sainz, min.89) y Joselu (Deyverson, min.90).



--GOLES:



0 - 1, min.5, Lucas (penalti).



0 - 2, min.49, Joselu.



1 - 2, min.86, Casemiro.



--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro). Amonestó a Casemiro (min.18) y Kroos (min.61) por parte del Madrid. Y a Rioja (min.67), DUarte (min.76) y Édgar (min.88) en el Alavés.



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.

