Fútbol.- Beckenbauer: "Maradona fue un genio que perdió el control de su vida"

BERLÍN, 28 (dpa/EP)



La leyenda del fútbol alemán Franz Beckenbauer ha asegurado que el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años, fue "un genio" que en los últimos años había perdido "el control de su vida".



"Fue un genio que obviamente había perdido el control de su vida en los últimos años. Eso no se puede pasar por alto", aseguró el exdefensa en una entrevista con el diario alemán Bild.



Además, destacó el cariño con el que siempre le ha tratado 'El Pelusa'. "Siempre era agradable, siempre amable, cuando nos veíamos. Me gustaba", indicó Beckenbauer.



Por otra parte, Beckenbauer, de 75 años, se mostró sorprendido por la devoción que le seguía profesando la gente. "No podemos ni imaginarnos esto en Alemania. Lo que despertó fue más que entusiasmo, eso fue histeria. Tanto en Argentina como en Nápoles", agregó.



También recordó sus enfrentamientos con Maradona como seleccionador de Alemania, en 1986 y 1990. "En las dos finales de la Copa del Mundo contra Argentina, Diego fue mi mayor problema. En México en 1986 estaba en su mejor momento e imparable", señaló. Argentina ganó el título en 1986, mientras que Alemania se llevó el trofeo a casa en 1990.



Beckenbauer también cree que no se debe comparar a jugadores de diferentes épocas. "Pelé ganó el Mundial en tres ocasiones. Pero para mí Maradona está justo detrás de él. Era más que un jugador, era un artista", añadió.



Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, falleció este miércoles a los 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoira en su casa de la localidad de Tigre, y fue enterrado el jueves en Buenos Aires.

