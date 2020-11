Florida se acerca al millón de casos de coronavirus con tendencia al alza

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 28 nov (EFE).- El estado estadounidense de Florida añadió este sábado 6.227 casos nuevos del coronavirus SARS-CoV-2 en plena escalada de la pandemia, con totales desde marzo acercándose al millón de positivos y las hospitalizaciones actualmente en ascenso, según informes del Departamento de Salud estatal.

El ente oficial indicó además que 79 residentes y dos personas sin residencia en el estado han fallecido en las últimas 24 horas.

Florida acumula un total de 985.297 casos confirmados del SARS-CoV-2 y 18.677 fallecimientos por la covid-19 desde el inicio del brote, incluyendo residentes y no residentes, de acuerdo con el tablero oficial de datos.

La tasa de positividad en todo el estado de las pruebas realizadas el viernes, más de 86.000 tests, fue de 7.14 %, mientras el promedio de catorce días es de 7.36 % y el de una semana es de 6.90 %.

De esta forma se mantiene la tendencia al alza registrada en las últimas semanas, en las que prácticamente se doblaron los nuevos casos diarios, tras los 4.152 registrados el 28 de octubre pasado.

Las tradicionales celebraciones familiares de Acción de Gracias y la salida a las tiendas para aprovechar las ofertas de este Viernes Negro hacen temer a las autoridades que en las próximas dos semanas se registre un nuevo aumento en la incidencia de la pandemia en el estado.

Los condados con peores cifras siguen siendo los de Miami-Dade y el vecino de Broward, en el extremo sureste del estado.

Miami-Dade sumó 1.466 nuevos casos y ya va por un total de 225.632 positivos y 3.823 muertes de residentes, 24 añadidas en las últimas horas.

Mientras, en Broward alcanzan ya los 105.877 casos y los 1.652 decesos, después de agregar 793 casos adicionales y cuatro víctimas mortales de la enfermedad.

Más del 35 % de los nuevos casos reportados este sábado se produjeron entre Miami-Dade y Broward.

Hasta pasadas las 15.00 horas GMT de hoy, había 3.918 personas ingresadas en hospitales en todo el estado con un diagnóstico primario de covid-19, según la Agencia de Florida para la Administración de Atención Médica (AHCA, por sus siglas en inglés).

Se trata de cifras en aumento con respecto al pasado mes de octubre, aunque todavía menores que a principios de agosto, cuando más de 5.000 pacientes de covid-19 fueron internados en hospitales en todo el estado.

De las hospitalizaciones de hoy, 598 corresponden a Miami-Dade y 394 a Broward, según la agencia.

"La tasa de positividad para @JacksonHealth (el sistema público de salud del sur de Florida) ahora es del 12 %. Debemos contener la propagación de # COVID19 para no abrumar nuestro sistema de salud y para proteger a los trabajadores esenciales", escribió hoy en Twitter la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Desde que comenzó la pandemia, todo el estado ha tenido un total de 54.591 residentes hospitalizados por complicaciones relacionadas con la covid-19.

Florida, el tercer estado en cantidad de casos en el país, no informó de nuevos contagios o muertes el jueves debido al feriado del Día de Acción de Gracias, además de que varios sitios de pruebas cerraron.

Ayer viernes, Florida sumó en los últimos dos días 17.344 nuevos casos de coronavirus en la región.

Estados Unidos llegó este sábado a 13.203.218 casos del coronavirus y a 265.720 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.