ESPECIAL CANTORA 3: Silvia Pantoja desvela el motivo de su distanciamiento con Kiko Rivera

MADRID, 28 (CHANCE)



Silvia Pantoja ha hablado esta noche alto y claro en el tercer especial que se está emitiendo en Telecinco y ha contado aspectos de la vida íntima de Isabel Pantoja que nos han dejado muy sorprendidos. En esta ocasión, la prima de la tonadillera ha explicado por primera vez públicamente por qué no tiene relación con Kiko Rivera y ¡atención! porque le ha mandado un mensaje mirando fijamente a cámara.



Silvia Pantoja ha empezado confesando que le dio mucha ternura ver a Kiko Rivera en televisión: "Sinceramente vi a mi primo Kiko, la entrevista que hizo, me removió mucho y dije 'ha abierto la veda' si la ha abierto su propio hijo, lo que diga yo no tiene mucha trascendencia".



Parece ser que el distanciamiento con Kiko Rivera viene dado porque cuando este estuvo en GH VIP le apoyó hasta que se metió con María Jesús Ruiz. Esto lo criticó por redes sociales y a su salida, le bloqueó en todas las redes sociales: "A Kiko le digo que me gustaría hablar con él, me bloqueé en las redes cuando me posicioné en las redes en un reality, no me gustó como estuvo con María Jesús y me gustaría decirle que me gustaría retomar el contacto con él"



Silvia se encontró con Kiko Rivera en México y fue bastante emotivo, por eso, le manda el siguiente mensaje: "Me lo encontré en una calle de México comprando. Nos llamamos la atención los dos. Yo con Kiko jamás he tenido nada, quiero que me deis el teléfono porque quiero hablar con él y decirle que estoy de su parte".