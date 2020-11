El mal presagio que hubo el día antes de la boda de Isabel Pantoja y Paquirri que les condenó para siempre

30/04/2020 Paquirri pantoja boda aniversario 30 de abril de 1983 EUROPA ESPA�A SOCIEDAD REVISTA �HOLA!



MADRID, 28 (CHANCE)



La boda de Isabel Pantoja y Paquirri fue una de las más comentadas de la época, una cantante que se casaba con el número de uno de las plazas de toros, todo un espectáculo. Muchos hablan ahora que, un año después de darse el 'Sí, quiero', el diestro quería divorciarse de la reina de la copla porque no era feliz y estaba cansado de que en su casa estuviese toda la familia de su mujer.



Silvia Pantoja se sentó este viernes en el tercer especial de la herencia de Paquirri y dio luz a los testimonios que hemos estado escuchando en estos 37 años desde que murió el torero. Y es que hubo un mal presagio que ocurrió el día antes de la famosa boda que, para muchos, fue la prueba perfecta para saber que esa boda no acabaría un buen lugar.



"Yo fui dama de honor en su boda, el día antes se hizo un ensayo de cómo teníamos que ir. Pasó una cosa súper fuerte. La lámpara enorme que había en la iglesia se cayó y eso para mí fue un presagio de mala suerte" fueron las palabras de Silvia Pantoja. Y es que ya sabemos que son muchas las personas que son supersticiosas y que esto, hubiese sido señal de que el amor entre el torero y la cantante nunca llegaría a buen puerto.



Cabe recordar que Isabel Pantoja nunca ha confesado ser supersticiosa, ya que ha lucido colores encima del escenario que una mujer de un torero nunca se hubiese puesto, como el amarillo. La última aparición que hizo con esa tonalidad ha sido en Idol Kids, donde Jesús Vázquez le preguntaba si creía que ese color daba mala suerte y ella contestó con un no rotundo.



Sin duda, se trata un hecho que no había salido a la luz y que muy pocos conocían. Si eso hubiese pasado en la gran boda, hubiese habido muchas consecuencias, ya que la caída de una lámpara de esas características podría haber provocado una catástrofe en una de las bodas del año. ¿Fue este el mal presagio que condenó la vida de Isabel Pantoja para siempre?