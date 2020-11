El Levante, atrapado en un círculo vicioso

El centrocampista del Levante Jos� Campa�a marca de penalti ante el Valladolid, durante el partido de Liga en Primera Divisi�n ante el Valladolid disputado este viernes en el estadio Jos� Zorrilla. EFE/R. Garc�a

Valencia, 28 nov (EFE).- El Levante vive atrapado en un bucle, con episodios repetitivos en las últimas semanas después de cinco empates seguidos a uno, y sin que en el banquillo ni en la dirección deportiva hayan encontrado la fórmula para dejar atrás la crisis que le mantiene en zona de descenso.

El empate ante el Real Valladolid (1-1) fue un ‘déjà vu’ en el seno del Levante. Por quinta jornada seguida el equipo valenciano sumaba únicamente un empate y mostraba los mismos errores de semanas atrás, pese a que los actores sobre el césped van cambiando.

Como en Granada o ante el Alavés en el Ciutat de València, el Levante tuvo que reaccionar al gol rival y tras conseguir el empate fue ambicioso, quiso ir a por el partido, pero también pudo perderlo por sus continuos despistes en la zaga.

El entrenador Paco López sigue sin ser capaz de que sus futbolistas estén atentos a las vigilancias en defensa cuando su equipo pierde el balón. Así llegaron los goles de Granada, Alavés o Real Valladolid el pasado viernes en un defecto que parece imposible de corregir.

Paco López lo ha intentado en defensa colocando a Son por Miramón en el lateral derecho, dándole continuidad a la fallida pareja formada por Postigo y Vezo y sigue sin encontrar la solidez de su equipo, que junto al Real Valladolid es el único que ha recibido al menos un gol en todos los partidos.

El centro del campo está lejos de ser aquel que se asociaba con velocidad y acierto. Campaña ha bajado notablemente su rendimiento, Bardhi está lesionado, Rochina y Melero no están a su mejor nivel y el entrenador Paco López ha dejado de contar con Vukcevic y Radoja.

En ataque las cosas tampoco van mucho mejor, con apenas diez tantos a favor. Además, en los cinco últimos partidos los goles han sido dos de penalti, otros dos precedidos de un saque de esquina y sólo uno, el de José Luis Morales ante el Alavés, ha sido en jugada.

La crisis ofensiva ha confirmado que el Levante no ha cubierto con solvencia la baja de Borja Mayoral, ya que Dani Gómez, que llegó de la cantera del Real Madrid sin experiencia en Primera, sigue sin marcar y Sergio León, con quien nadie contaba en verano, ha participado ya en cinco partidos sin suerte.

Al Levante, además, le ha tocado lidiar con varias lesiones poco comunes en el mundo del fútbol y que han afectado a futbolistas clave en el esquema táctico de Paco López.

El macedonio Enis Bardhi se lesionó hace tres semanas con su selección en la espalda y su fecha de vuelta es todavía una incógnita, el delantero Roger Martí estuvo quince días confinado por coronavirus y el meta Aitor Fernández está de baja por una contusión testicular.

La ausencia de Aitor ha abierto otro debate sobre la planificación deportiva del pasado verano. Paco López ha demostrado colocando en Zorrilla al portero del filial, Dani Cárdenas, que no confía plenamente en el segundo meta, Koke Vegas, y que hubiera recibido encantado otro portero en el mercado.

Pedro Zamora