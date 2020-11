El ecuatoriano Jimmy Santiago Montenegro gana la Vuelta a Ecuador

El ciclista Santiago Montenegro celebra tras ganar la etapa hoy, durante la final de la Vuelta Cicl�stica al Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/ Jos� J�come

Guayaquil (Ecuador), 28 nov (EFE).- Jimmy Santiago Montenegro de la Selección de Ecuador se adjudicó este sábado el título de la XXXVII Vuelta Ciclística y el mexicano Efren Santos ganó la sexta etapa en el circuito celebrado en Quito, que tuvo un recorrido de 100 kilómetros.

Montenegro, con un tiempo de 19 horas, 15 minutos y 26 segundos, tuvo como compañeros de podio, en el segundo lugar de la clasificación general a su compatriota Joel Burbano del equipo Sin Fronteras (19:15:30) y tercero al también ecuatoriano Harold López, del equipo Best PC (19:15:47).

"En cuatro meses y en plena pandemia armamos, organizamos y realizamos esta Vuelta, con el apoyo de la Secretaría del Deporte local y de las empresas privadas", resaltó en una rueda de prensa en la clausura del evento, Jaime Ruiz, presidente de Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), organizadora del evento.

"Tuvimos grandes aspiraciones por ganar la Vuelta, con etapas muy difíciles, pero con el apoyo de mi equipo y de la afición la hemos ganado", señaló a los periodistas Montenegro.

La sexta etapa, que fue un circuito de 100 kilómetros, en la capital ecuatoriana, la ganó el mexicano Efren Santos, con tiempo de 2.16.41, seguido con el mismo tiempo por los ecuatorianos Jimmy Santiago Montenegro y Joel Burbano, según fuentes de la organización

El ganador de los premios de montaña resultó el ecuatoriano Leonidas Novoa, seguido de sus compatriotas Jimmy Santiago Montenegro y Harold López, del equipo Best PC.

Las metas volantes disputadas a lo largo de la competición, las ganaron Leonidas Novoa, del equipo Best PC; seguido de su compañero de equipo Byron Guamá y tercero fue Richard Huera, de la Selección de Ecuador.

La Vuelta comenzó el pasado lunes con el triunfo del ecuatoriano Cristian Toro del equipo Movistar Team; la segunda, tercera y quinta etapas fueron para el también ecuatoriano Byron Guamá, del Best PC y la cuarta la ganó su compatriota Joel Burbano del equipo Sin Fronteras y la sexta el mexicano Efren Santos, del equipo Canel'S Pro Cycling.

A pesar de la vigencia de la pandemia por el coronavirus en Ecuador, los aficionados buscaron la manera de cumplir con el protocolo de bioseguridad, disfrutaron en gran cantidad en cada localidad y pudieron ver de cerca a sus ídolos, los jinetes de los caballitos de acero.

Sin embargo, los aficionados se quedaron con las ganas de ver en acción a su máxima figura, el ecuatoriano Richard Carapaz, cuya participación anunció la organización, para las quinta y sexta etapas, pero sí estuvo presente en la mayoría de los actos de premiación al final de cada una de la etapas.

Carapaz fue el ganador del Giro de Italia 2019, quedó segundo en la Vuelta a España de este año y cosechó una destacada actuación en el Tour de Francia de 2020.

También fueron homenajeados la ganadora de la reciente Vuelta Ciclística femenina de Colombia, Miryam Núñez, junto a Jonathan Caicedo, Jhonatan Narváez y Byron Guamá, de gran actuación en varios eventos internacionales.

La Vuelta, que contó con la participación de 16 equipos, entre ellos, cinco extranjeros, comenzó entre las localidades de Los Bancos y Pedernales, con 190,4 kilómetros; la segunda, entre Pedernales y Santo Domingo, con 146,8 kilómetros.

La tercera, entre Machachi y Olmedo, 123,8 kilómetros; la cuarta, cubrió San Roque-La Estrellita, con 120; la quinta, Playón de San Francisco- Atuntaqui, 130,4 km y la sexta, fue con un circuito en Quito, con 100 kilómetros.