El Barça quiere enterrar a Mr. Hyde en LaLiga

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, durante el encuentro correspondiente a la d�cima jornada de primera divisi�n frente al Atl�tico de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE / Juanjo Mart�n/Archivo

Barcelona/Pamplona, 28 nov. (EFE).- El Barcelona recibe este domingo (14:00 horas) al Osasuna, que no gana desde hace un mes, con el objetivo de enterrar su Mr. Hyde en LaLiga Santander para sacar al doctor Jekyll que también lleva dentro, el que lo ha ganado todo en la Liga de Campeones esta temporada.

Esta doble personalidad que parece tener el equipo de Ronald Koeman le ha llevado a lograr 4 victorias en 4 partidos de 'Champions', pero también a sumar solo 11 puntos de 24 posibles en el torneo de la regularidad. Los mismo que su rival de mañana.

En Europa, viene de golear al Dinamo de Kiev a domicilio (0-4) con un once de refresco lleno de jóvenes futbolistas. En LaLiga, de ofrecer, de nuevo, una pobre imagen ante el Atlético de Madrid el Wanda Metropolitano (1-0).

Allí, cayeron lesionados Gerard Piqué, que tiene afectados los ligamentos de su rodilla derecha y estará varios meses de baja, y también Sergi Roberto, que estará otro par de meses en el dique seco por una importante lesión muscular.

Ambos han pasado a ingresar la nómina de defensas azulgranas que están en la enfermería junto a Samuel Umtiti y Ronald Araujo. Para colmo de males, Sergiño Dest, con molestias, también es duda para jugar contra el conjunto navarro.

Tantas bajas en la zaga obligarán a Koeman a volver a apostar por el joven Óscar Mingueza como pareja de Clement Lenglet en el eje de la zaga. El central del filial debutó en Kiev, ante el Dinamo, ofreciendo una muy buena imagen.

En ese último partido de 'Champions' no estuvieron ni Lionel Messi ni Frenkie de Jong, que se quedaron descansando en Barcelona y que volverán mañana al once titular.

Quien tampoco estuvo en Kiev por una esguince en la rodilla fue Sergio Busquets, que ha recibido hoy el alta médica pero probablemente empiece desde el banquillo. Por tanto, Miralem Pjanic volverá a repetir titularidad al lado de De Jong en el doble pivote.

Arriba, Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann y Pedri González parece consolidarse en el tridente de medias puntas tras la baja de Ansu Fati por lesión. Y Leo Messi volverá a actuar de falso '9' con libertad para moverse por toda la punta de ataque.

El Osasuna, por su parte, llega al Camp Nou dispuesto a revertir su mala racha de resultados en la competición. Y es que los de Pamplona no ganan en Liga desde el pasado 24 de octubre ante el Athletic de Bilbao el día del centenario rojillo.

Jagoba Arrasate ha ensayado durante esta semana con una defensa de cinco jugadores durante la semana con el objetivo de no sufrir cada vez que los pupilos de Koeman inicien sus acciones ofensivas.

"Veo un Barcelona eléctrico y veloz. Los resultados no reflejan la situación que atraviesa", ha comentado Arrasate en rueda de prensa sobre un rival "diferente" al de la pasada Liga.

La retaguardia rojilla la compondrían Unai García, Raúl Navas y Roncaglia como centrales, con Nacho Vidal en la derecha y Jony en la izquierda. No es la posición soñada por el asturiano, pero en un duelo de estas características tiene que poner su esfuerzo al servicio del equipo.

"Tenemos una ilusión terrible de mostrarnos como somos, es decir, un equipo competitivo al que no es fácil doblegar", ha declarado un Arrasate que ha pedido a sus hombres "creer" en el plan con el que salten mañana al césped.

Aridane ha regresado a la convocatoria de 20 jugadores que ha dado esta mañana Arrasate después de caer lesionado hace un mes, por lo que todo hace pensar que el canario no será de la partida inicial.

Osasuna es sabedor de las dudas que atraviesa el club catalán, algo con lo que Arrasate tratará de jugar. El míster conoce el impulso anímico que supondría sacar un resultado positivo del Camp Nou. No en vano, la temporada pasada, el cuadro navarro se convirtió en el único equipo en vencer en LaLiga al Barça en su estadio (1-2).

- Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Coutinho, Messi.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, Raúl Navas, Roncaglia, Jony; Roberto Torres, Oier, Moncayola; Rubén García, Budimir.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano).

Estadio: Camp Nou

Horario: 14:00 horas

----------------------------------------------------------------------------------------

Clasificación: Barcelona, 13º (11 ptos.); Osasuna, 14º (11 ptos.).

El dato: El Barça no pudo vencer al Osasuna en ninguno de los dos partidos de Liga (2-2 y 1-2).

La clave: El papel de Messi y De Jong, que llegan descansados tras no jugar en Kiev ante el Dinamo, en la última jornada de la Liga de Campeones.

La frase: Ronald Koeman: "El equipo necesita jugar con intensidad. Si mantenemos el ritmo de balón, somos muy buenos.

El entorno: La plantilla azulgrana acaba de pactar una adecuación de sus salarios a la crisis económica que arrastra el club y que se ha visto agravada por la pandemia.