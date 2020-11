Dépor-Racing, un derbi coruñés con acento uruguayo

El internacional uruguayo Diego Rolan. EFE/ David Aguilar/Archivo

A Coruña, 28 nov (EFE).- El Deportivo y el Racing de Ferrol se citarán este domingo (19.00 horas) en el Estadio Abanca-Riazor en un derbi coruñés con marcado acento uruguayo, con la presencia de Yefferson Quintana en el conjunto ferrolano y, en los coruñeses, de Nacho González y Diego Rolan, que podría estrenarse como blanquiazul tres años después de su fichaje.

Los dos equipos no se veían las caras en Liga desde marzo de 1981, hace casi 40 años, también en Segunda B, y esa temporada, la última de los coruñeses en la categoría de bronce hasta el curso actual, el Racing de Ferrol se había impuesto en Riazor en la primera vuelta (0-2).

El partido oficial más reciente entre ambos se remonta a la temporada 2002/03, en la Copa del Rey, con victoria del Deportivo (3-4) en A Malata.

Se reencontrarán con el Deportivo los defensas Quique Fornos y Diego Seoane, que llegaron a jugar con el primer equipo, así como otros formados en el club, como el portero Diego Rivas y Fer Beltrán.

Además de sabor coruñés, habrá acento uruguayo, con viejos conocidos del fútbol charrúa como Yeferson Quintana en el Racing de Ferrol y Nacho González en el Deportivo, jugadores que se enfrentaron en el pasado en su país y con algún 'pique'.

No obstante, el foco estará puesto en su compatriota Diego Rolan, que, en principio, se estrenará con la camiseta blanquiazul en partido oficial tres años después de ser fichado por el Deportivo, que entonces militaba en Primera División. Con el Racing de Ferrol visitarán Riazor los brasileños Elsinho y Nathan y el colombiano Juan Peñaloza.

El Racing de Ferrol tiene la baja del centrocampista Álex López, ex de equipos como el Celta de Vigo, Valladolid y Sporting, y Deportivo, la de uno de sus indiscutibles, Keko Gontán.

Los blanquiazules se reencontrarán, además, con dos de sus principales accionistas: Ignacio Rivera, CEO de Hijos de Rivera y propietario del Racing de Ferrol a través de Élite, y Tino Fernández, presidente del conjunto coruñés entre 2014 y 2019 y actual consejero del equipo ferrolano.

El Deportivo es segundo en su subgrupo con los mismos puntos que el Pontevedra (11), se mantiene invicto, ha ganado sus dos partidos como local y recibe al cuarto, el Racing de Ferrol, que tiene tres unidades menos y ha ganado sus dos encuentros a domicilio.