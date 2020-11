Coronavirus.- Irlanda flexibiliza las medidas restrictivas contra el coronavirus de cara a las Navidades

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Irlanda han anunciado este viernes una flexibilización de las medidas contra el coronavirus en el país de cara a las festividades navideñas, por lo que las tiendas y algunos establecimientos de hostelería podrán comenzar a abrir a partir de la semana que viene.



El primer ministro irlandés, Michael Martin, ha explicado en una rueda de prensa nacional televisada que la relajación de las medidas permitirá disfrutar a los ciudadanos del país de "un respiro", después de hacer "sacrificios" durante la cuarentena y las restricciones impuestas desde el pasado 21 de octubre.



Hasta ahora, todas las tiendas y los lugares de ocio no esenciales estaban cerrados, mientras que los ciudadanos tenían prohibido viajar más allá de cinco kilómetros de su casa. Además, se había solicitado a nivel nacional implantar el teletrabajo, siempre que fuera posible.



No obstante, a partir del martes que viene, los servicios podrán reabrir sus puertas, como peluquerías y gimnasios, mientras que bares y restaurantes podrán hacerlo a partir del próximo viernes. Aquellos bares que no tengan servicio de cocina deberán permanecer cerrados. También tendrán permitido abrir los espacios de ocio como museos, bibliotecas y galerías.



Los lugares de culto reiniciarán sus actividades también a partir del primero de diciembre, con algunas medidas restrictivas, y su reapertura será revisada en enero para evaluar si pueden permanecer activos.



Por otro lado, desde el 18 de diciembre hasta el 6 de enero, coincidiendo con las festividades navideñas, los irlandeses podrán viajar por todo el país, y miembros de hasta dos casas diferentes tendrán permitido reunirse.



El Gobierno también ha aprobado un plan para permitir que tengan lugar algunos eventos o atracciones específicas de la época, como experiencias al aire libre de Navidad o de Papá Noel.



El primer ministro ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a continuar usando mascarilla en espacios abiertos y en la calle, así como en los lugares de trabajo y de culto de cara a las Navidades.



Más de 2.000 personas han muerto a causa del coronavirus en el país desde el estallido de la pandemia, que acumula 71.699 casos de COVID-19.

