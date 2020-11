Colombia espera la unión de Iberoamérica para la reactivación económica tras la pandemia

Fotograf�a de archivo de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, durante la declaraci�n final de la reuni�n de los pa�ses del Tratado Interamericano de Asistencia Rec�proca (TIAR) el 3 de diciembre de 2019 en Bogot� (Colombia). EFE/Mauricio Due�as Casta�eda/Archivo

Bogotá, 28 nov (EFE).- La cooperación iberoamericana puede impulsar la reactivación económica de los países miembros tras la crisis causada por la pandemia del coronavirus, asegura la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum.

La canciller, que este 30 de noviembre participará en una reunión virtual de ministros de Exteriores de Iberoamérica, preparatoria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Andorra en abril de 2021, habló en una entrevista con Efe de los desafíos de esta comunidad integrada por 22 países de ambos lados del Atlántico.

"Esperamos que en esta coyuntura la comunidad iberoamericana se enfoque en promover la cooperación para la reactivación económica frente a los efectos del covid", manifestó la ministra.

Blum destacó que el Gobierno de Andorra, anfitrión de la próxima cumbre, "ha desempeñado una excelente labor" junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib) "en medio de un periodo difícil y su liderazgo puede promover esa solidaridad urgente y el trabajo conjunto entre América Latina y los países de la península ibérica".

Durante la reunión ministerial se presentarán las conclusiones del Grupo de Trabajo Iberoamericano para la recuperación socio-económica en el marco del covid-19, y la ministra espera que esas recomendaciones "permitan avanzar en acciones concretas para la reactivación socio-económica en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Con respecto a los planteamientos de Colombia en la cita de cancilleres, Blum explicó que hará "énfasis en que la innovación para el desarrollo sostenible es un medio fundamental para reducir la desigualdad económica y brechas sociales que lamentablemente han sido profundizadas a causa de la pandemia que enfrentamos".

La ministra llama la atención para el hecho de que la pandemia ha sido particularmente dura para los más de cuatro millones de migrantes venezolanos que han dejado su país ya que ante la emergencia sanitaria mundial hay otras prioridades de la comunidad internacional.

"Por la pandemia, los países donantes tienen nuevas urgencias y la cooperación esperada en 2020 no ha llegado a los niveles requeridos. Al mismo tiempo, la respuesta a la emergencia ha generado al Estado y a la sociedad en los países receptores de migrantes nuevos retos tanto en asistencia humanitaria como en inclusión social", explica.

Por eso, la canciller defiende como prioridad "el apoyo a los grupos vulnerables, el acceso universal en salud y la reinserción laboral".

"En este sentido es vital reiterar el mensaje de urgencia a la comunidad internacional para fortalecer la respuesta solidaria a la crisis migratoria venezolana que es hoy una de las más graves del mundo", subraya.

INICIATIVAS POR LA MUJER

También en el campo social, Colombia lidera junto a la Segib iniciativas de igualdad de género y empoderamiento de la mujer con los cuales el país está comprometido "en sus distintas facetas política, económica y social" y que también busca impulsar a nivel internacional.

"En el frente político, los Estados deben impulsar la inclusión de más mujeres en la toma de decisiones desde el nivel local al nacional y deben promover la formación de mujeres líderes que incursionen en la actividad política y en el Estado sin discriminación", manifiesta.

Como parte de ese compromiso, la ministra recuerda que el presidente colombiano, Iván Duque, al asumir el cargo en agosto de 2018 nombró "por primera vez en nuestra historia, un gabinete ministerial paritario" y que la Vicepresidencia creó una escuela de formación política de mujeres en cuyos talleres de liderazgo han participado más de 30.000 mujeres.

"Estos son ejemplos de iniciativas concretas que se pueden realizar; es necesario también promover esa participación desde la infancia y aquí la educación juega papel esencial para que los liderazgos de niños y niñas se promuevan por igual y éstos crezcan comprendiendo que la política puede ser ejercida sin distinción por hombres y por mujeres", señala.

RELACIONES BILATERALES

Al margen de la reunión de cancilleres iberoamericanos, Blum habló también de las relaciones con Estados Unidos y Venezuela, históricamente las más importantes para el país, el primero por su peso económico, político y militar, y el segunda por la vecindad.

"Colombia y Estados Unidos tenemos una agenda positiva, dinámica y amplia enmarcada en un diálogo constructivo y en el apoyo bipartidista en temas que son prioritarios para nuestros Estados", afirma.

Sobre la próxima llegada del demócrata Joe Biden a la Presidencia estadounidense, la canciller considera que fortalecerá los vínculos existentes justamente por el carácter bipartidista de la relación.

"Somos aliados estratégicos; con el nuevo Gobierno vamos a trabajar para que esta relación siga fortaleciéndose en comercio e inversión, medioambiente, innovación, energía, legalidad y desarrollo rural, así como en nuevos frentes que nos permitan responder a los desafíos de la actualidad", señala.

Y en lo que tiene que ver con Venezuela, Colombia se mantiene firme en su reconocimiento del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino de ese país.

"Colombia y más de 55 países y varios organismos internacionales lo reconocemos como el gobierno legítimo y constitucional de ese país. No reconocemos el régimen usurpador de (Nicolás) Maduro que no respeta el Estado de derecho ni el orden internacional y que para aferrarse al poder viola los derechos de sus ciudadanos y ha destruido la democracia", subraya.

Jaime Ortega Carrascal