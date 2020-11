Colombia.- Duque califica a 'Jesús Santrich' como "narcoterrorista" y senador le insta a "salvar el acuerdo de paz"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado este viernes que al guerrillero de las disidencias de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', es un "narcoterrorista" y no "una mansa paloma", mientras que el senador Gustavo Bolívar le ha pedido al guerrillero "dar la cara" y "salvar el Acuerdo de Paz".



"Yo quiero que quede claro para todos los colombianos que 'Jesús Santrich' es un mafioso, es un narcoterrorista y está siendo perseguido por la justicia colombiana y por la justicia internacional", ha dicho Duque durante un acto y tal y como recogen las declaraciones publicadas por la Presidencia.



'Santrich' fue liberado en 2019, ya que no se pudieron probar delitos posteriores al 2016. Tras su puesta en libertad, y junto a otros líderes destacados del alto mando de las extintas FARC, como 'Iván Márquez', Hernán Velásquez, alias 'El Paisa', o Henry Castellanos, también conocido como 'Romaña', anunció en agosto de 2019 su retorno a la lucha armada debido a los incumplimientos de los acuerdos de paz.



El mandatario colombiano ha referido, en este sentido, a las acusaciones que algunos senadores de la oposición vertieron el jueves contra el exfiscal Néstor Martínez por presuntamente ponerle una trampa a 'Sanrich', junto con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para vincularlo en asuntos de narcotráfico.



Duque ha asegurado que el guerrillero no "es una mansa paloma, un angelito del bien, perseguido por la justicia, que había un entramado para deslegitimarle su buen nombre de trayectoria criminal de décadas".



Los senadores se referían a la denuncia interpuesta por la Justicia Especial para la Paz (JEP) a la Fiscalía colombiana y a Estados Unidos por negarse a entregar pruebas en el caso del antiguo jefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 'Santrich', a quien fue denegada la extradición a Estados Unidos en 2019 después de que este mismo tribunal considerara que no existían evidencias claras de que los delitos de los que se le acusaba se hubieran producido después de la firma de los acuerdos de paz en 2016.



El presidente ha mantenido la investigación y persecución por parte del Estado a 'Santrich', quien es parte de las disidencias de las FARC denominadas "Segunda Marquetalia", que también integran otros exguerrilleros de FARC, entre ellos el exjefe negociador de paz Luciano Marín, conocido como 'Iván Márquez'.



"Lo importante es que les quede claro que no van a tener refugio ni guarida, y que no los vamos a dejar de confrontar cuantas veces sea necesario", ha incidido el mandatario.



Por su parte, el senador Gustavo Bolívar le ha solicitado este viernes a 'Santrich' "dar la cara para salvar el Acuerdo de Paz y evitar un baño de sangre", según recoge 'El Espectador", un llamamiento para cumplir con el pacto de paz que ha extendido a otros guerrilleros que se han rearmado, como alias 'Iván Márquez', 'Romaña' o 'El Paisa'.



Les ha pedido que "regresen de la clandestinidad, enfrenten la justicia con la garantía de las pruebas del montaje (en referencia a los audios de la JEP) y le den un respiro al Acuerdo de Paz", ha explicado Bolívar, que ha insistido en que su detención e involucración con cargos de narcotráfico es "un montaje de la Fiscalía".

