Chile.- El Papa crea cardenal al español Monseñor Celestino Aós y confirma a España como cantera de nuevos purpurados

ROMA, 28 (EUROPA PRESS)



El Papa ha creado 13 nuevos cardenales, entre ellos al cardenal español Monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de Chile, en un consistorio marcado por la pandemia que ha consolidado a su vez a España como cantera de confianza para el pontífice en la definición de los perfiles del colegio cardenalicio.



España actualmente ocupa la tercera posición en la lista de países con más cardenales electores, solo por detrás de Italia que cuenta con 22 y Estados Unidos con nueve. En total, hay seis cardenales españoles con derecho a voto en un eventual cónclave y ocho no electores.



Los cardenales españoles que son obispos de diócesis españolas son: Ricardo Blázquez, de Valladolid; Antonio Cañizares, de Valencia; Juan José Omella, de Barcelona; y Carlos Osoro, de Madrid. A ellos se suman dos cardenales de la Curia: Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso; y Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.



Además hay otros tres cardenales de origen español, pero que son obispos de otras diócesis y que el Vaticano no cuenta como cardenales de España, sino de los países de sus diócesis: Celestino Aós, arzobispo de Santiago de Chile (Chile); José Luis Lacunza, obispo de David (Panamá); y Cristóbal López, obispo de Rabat (Marruecos).



Si incluimos también a los cardenales mayores de 80 años y por tanto sin derecho a voto, Italia sigue teniendo el grupo de cardenales italianos más numeroso (47), seguido de Estados Unidos (15) y España (14).



Desde el punto de vista de los continentes, Europa está sobrerepresentada ya que suma entre purpurados electores y no electores 106 cardenales, frente a los 30 que tiene África 30 o los 27 de Asia. América del Norte cuenta con 26, América del Sur con 25, América Central con 9 y finalmente Oceanía con 6.



PERIFERIAS REVITALIZADAS



Con este consistorio, el séptimo convocado por Francisco, han salido revitalizadas las diócesis África, Asia y Oceanía, que pasan de representar una quinta parte de los electores (20%) a casi un tercio de los mismos (30%). En este sentido los países de Brunei y Ruanda hacen por primera vez su entrada histórica en el Colegio cardenalicio con la creación de Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali y Cornelius Sim, obispo de Puzia de Numidia, respectivamente.



Por órdenes e Institutos religiosos, hay 26 representadas, para un total de 51 cardenales (29 votantes) que llevan el hábito de su Instituto bajo el púrpura. Los más representados son los Salesianos (9), seguidos por los Jesuitas (7). Cabe señalar que con el Padre Mauro Gambetti, custodio del Sagrado Convento de Asís, la Orden de los Franciscanos Conventuales también forma parte del grupo de los purpurados.



Otra de las curiosidades que han marcado este consistorio es que el Papa ha elegido a tres cardenales que no habían sido nombrados obispos antes. Se trata de Fray Mauro Gambetti, franciscano conventual, Custodio del Sacro Convento de Asís; Fray Raniero Cantalamessa, capuchino, Predicador de la Casa Pontificia; y monseñor Enrico Feroci, párroco en Santa María del Divino Amore en Castel de Leva.

