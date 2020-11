Artistas cubanos esperan abrir diálogo con el Gobierno tras una inédita protesta

La artista cubana Tania Bruguera (c), habla con los presentes al terminar un encuentro con los representantes del ministerio de Cultura cubano ante la prensa y unos 200 j�venes artistas e intelectuales cubanos que se manifestaron frente al Ministerio de Cultura en la isla en una gran protesta pac�fica, este s�bado, en La Habana. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 28 nov (EFE).- Tras una inédita protesta pacífica de más de doce horas frente al Ministerio de Cultura en La Habana, unos 300 artistas e intelectuales cubanos esperan abrir un canal de diálogo con el Gobierno de la isla, al que exigen el cese de la censura y la represión.

La concentración - histórica en un país que prohíbe de facto las manifestaciones no oficiales - comenzó con una veintena de personas en torno al mediodía de ayer viernes y culminó en la madrugada de este sábado con centenares de manifestantes, que celebraron un preacuerdo en el que el Ejecutivo se compromete a dialogar.

Con mascarillas, cánticos y aplausos a intervalos, la multitud se mantuvo firme en su propósito de ser recibidos por representantes de la institución y conservaron la calma, a pesar de un incidente en el que la policía roció gas lacrimógeno a unos jóvenes que intentaban acceder al lugar de la protesta, sin causarles daños físicos.

Bien entrada la noche, una delegación de 30 creadores, entre ellos rostros conocidos como el actor Jorge Perugorría, el director de cine Fernando Pérez y la artista visual Tania Bruguera, se reunió durante más de cuatro horas en las dependencias del Ministerio con el viceministro, Fernando Rojas, y otras autoridades culturales.

En el encuentro, los funcionarios prometieron sentarse en la mesa de conversaciones con una agenda multilateral, empezando con una reunión con el ministro de Cultura la próxima semana, y garantizaron que no habría represalias contra los manifestantes.

También aseguraron que se "interesarían con urgencia" sobre las situaciones del rapero aficionado Denis Solís, condenado a ocho meses de cárcel por "desacato", y de Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del Movimiento San Isidro, en huelga de hambre y cuyo desalojo junto a una docena de compañeros de la casa donde se encontraban atrincherados desde hacía más de una semana prendió la mecha de la protesta.

EL EMPUJÓN

Los activistas vinculados al opositor Movimiento San Isidro se aislaron voluntariamente -cinco en huelga de hambre- en una vivienda de la icónica barriada situada en La Habana Vieja para pedir la excarcelación de Solís y otras reivindicaciones hasta ser desalojados con fuerza por la policía la noche del jueves.

En estos momentos Otero Alcántara se encuentra en un hospital, según fuentes cercanas, aunque se desconoce su estado de salud, mientras el resto de sus compañeros fueron trasladados a sus domicilios.

La operación policial del jueves, que coincidió con un misterioso apagón temporal de Facebook, Instagram y Youtube en la red móvil cubana, suscitó una oleada de críticas al Gobierno isleño, que se escudó en el "protocolo covid" para justificar la salida por la fuerza de los jóvenes acuartelados.

PERDER EL MIEDO A EXPRESARSE

Horas después de la protesta, las reacciones han sido diversas. Para una minoría, incluidos varios miembros del Movimiento San Isidro, sentarse a pactar con el Gobierno sin un logro concreto ha sido una "traición" y no una victoria como claman casi todos los reunidos en el Ministerio de Cultura.

"No podía nadie tener la desvergüenza, la deslealtad, de cometer la afrenta de atravesar el umbral del Ministerio de Cultura en Cuba sin que estuviera Luis Manuel Otero Alcántara", aseguró, en un video publicado en Facebook, la activista Omara Ruiz Urquiola.

Además, varios disidentes se quejaron en la mañana de este sábado de que seguían siendo hostigados por agentes de la Seguridad del Estado apostados frente a sus viviendas.

Mientras, para la mayoría de la comunidad artística cubana, lo importante es "sentar el precedente" de que sí se puede captar la atención de las autoridades y hacerlas reconocer el reclamo de cientos de personas que piden libertad de expresión y de pensamiento.

"Va a ser difícil que las cosas cambien rápido, pero lo importante es el hecho en sí, que se reuniera esa cantidad de personas, y que se diera una protesta de ese tipo, algo impensable en este país. Se logró dialogar, se creó un precedente importante, lo que hace falta es que no muera ahí", dijo a Efe José Raúl, uno de los manifestantes.

SIN UNA RESPUESTA OFICIAL

Más de doce horas después de concluida la protesta, el Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel sigue sin publicar una declaración oficial sobre el encuentro con los creadores esta madrugada.

Los principales medios de prensa cubanos, todos estatales, no se han referido directamente a la manifestación y de momento los espacios culturales de la radio y la televisión siguen sin ofrecer noticias sobre el suceso.

Díaz-Canel, que se encontraba fuera de La Habana en una visita de trabajo, replicó este sábado un artículo del diario Granma donde se relaciona al Movimiento San Isidro con el Gobierno de Estados Unidos, al que acusan una vez más de injerencia en los asuntos internos de la isla.

"Cuba soberana no acepta injerencias. Algunos se empeñan en protagonizar shows mediáticos contra la Revolución, envenenando y mintiendo en las redes. El pueblo revolucionario cubano dará el combate", escribió el mandatario cubano en su cuenta de Twitter.