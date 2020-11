Antonio Escámez confirma que tiene la cinta en la que Isabel Pantoja habla mal de Paquirri

28/11/2020 ANTONIO ESC�MEZ EUROPA ESPA�A SOCIEDAD P�GINA OFICIAL DE TELECINCO



MADRID, 28 (CHANCE)



"He escuchado un fragmento de la cinta, hace 36 años más o menos. Paco era muy orgulloso, la cinta la vi en la oficina donde estaba mi padre, oí un fragmento porque mi padre no me quiso mostrar el contenido, mi padre me dijo que Paco estaba muy molesto. Lo que yo oí era feo, significó un desengaño terrible para Paquirri" han sido las primeras palabras de Antonio Escámez (hijo del administrador de Cantora y albacea del testamento de Paquirri).



Su testimonio nos ha dejado muy sorprendidos porque, además que ha terminado reconociendo que tiene en su poder la cinta que guardaba Paquirri para divorciarse con Isabel Pantoja, ha contado detalles del contenido de esa grabación: "Lo de la cinta lo conozco porque un día le pregunto a mi padre en la oficina de Cantora. Oigo un fragmento de Isabel hablando con otra persona. Alguien le dio esa cinta a Paco y creo recordar que fue del círculo de Isabel, pero no sé quién es, se comentó eso. Le pido yo oír la cinta, tampoco eran insultos lo que se escuchaba. Entonces, mi padre en la oficina pone la cinta e Isabel hablaba mal de Paco, lo que yo oí era quejándose de la forma de ser de Paco, el resumen es eso. Recuerdo que no sé si nombraba un motivo, pero decía que no podía imaginar que Paco fuera así. Algo le había ocurrido con Paco. Le califica de machista".



Además, no ha dudado en mostrar su opinión al respecto: "Mi opinión es que ese matrimonio no iba a durar mucho porque se estaba complicando. Había desavenencias, discusiones. Creo recordar que dice algo así como 'ay que ver este hombre cómo es, si lo llego a saber*' el caso es que a Paco le sentó eso fatal. Paco era celoso y machista, todo el que lo conocía lo sabía, además tenía una herida del primer matrimonio, una herida grave y posiblemente eso fue la gota que colmó el vaso. La herida de Carmina no la cerró".



Antonio no ha querido desvelar más de lo que está diciendo por 'miedo', sin embargo todos los colaboradores aseguran que sabe más. Kiko Matamoros dice que la cinta la tiene él y Antonio se ríe y termina confirmando que tiene la famosa cinta: "En el caso que estamos hablando si que hay que tener cierta precaución por las represalias. A mi parecer Isabel no está deprimida en una cama llorando, se está rearmando. Yo también tengo balas en la recámara, pero eso no saldrá mientras no haga falta. Creemos que el día que abren la caja fuerte iban buscando esa cinta".