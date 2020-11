Ana Obregón reaparece en televisión y estas son las declaraciones que ha dado

MADRID, 28 (CHANCE)



Este viernes Ana Obregón utilizaba sus redes sociales para exponer públicamente las primeras fotografías de la promoción de las Campanadas 2020. Y es que la actriz rendirá homenaje a su hijo Aless Lequio despidiendo este trágico año para ella dando las uvas en TVE junto con Anne Igartiburu, quien también colgó en su perfil de Instagram lo que había significado para ella reencontrarse con la actriz tras meses de encierro guardando el luto por la muerte de su hijo.



Ana Obregón ha concedido su segunda entrevista a TVE con el motivo de las Campanadas 2020 y se ha sincerado con Anne Igartibutu a la que le ha desvelado que: "Es el primer día que me despierto y no lloro porque ya es imposible no parar".



En cuanto a cómo se levantó en el día de ayer que tuvo la promoción de las Campanadas y la entrevista que se ha emitido hoy en Corazón, ha confesado que ha tenido una fuerza bestial de parte de su hijo: "Yo me he levantado esta mañana y he tenido una fuerza que me ha dado Aless brutal".



Sobre cómo serán las Campanadas 2020 en TVE, Ana explica que será algo muy sencillo, el mensaje de dos madres, porque ella sigue siendo madre: "Madres las dos, un mensaje de dos mujeres, porque yo sigo siendo madre hasta el día que me muera, me veo viviendo una nueva vida porque ya no soy la misma. Yo creo que estas campanadas van a ver un corazón que aunque este roto esta lleno de amor". Y en cuanto a qué van a ver los espectadores de televisión, confiesa que: "Van a ver que las mujeres valemos, tenemos poder, corazón, sensibilidad y el mensaje va a ser de esperanza, pero sobre todo de mucho amor y mandar a todos mucha responsabilidad hasta que tengamos las malditas vacunas".



"Estoy encantada de volver a verte y de volver a la vida. es como si hubiera estado viajando 200 años por la luna y aterrizas en un mundo que no es el mismo, pero es vida. Estoy emocionada y agradecida" eran los sentimientos de Ana Obregón en esta primera toma de contacto con el equipo de TVE. Y es que aunque se haya ausentado de la cadena en los años de tratamiento de su hijo, asegura que sigue siendo su casa: "Si me he ido, los dos años y medio del tratamiento de mi hijo. Supone volver a casa, me siento en casa, ha sido mi casa 20 o 25 años, todo".



Ana Obregón ha querido confesar cómo se cultivó la idea de dar las campanadas: "La idea la tuvo Susana Uribarri y en televisión gustó esa idea. A mi me hace mucha ilusión que seamos dos mujeres, dos Anas, un homenaje a todas las mujeres de España. Me hace mucha ilusión porque ha sido un año muy difícil para todo el mundo, no solo para mi, todas esas personas se van a identificar conmigo y si yo les doy esperanza y un poquito de amor ya me quedo satisfecha".



La actriz se acordó de su hijo en todo momento y le confesó a Anne Igartiburu qué le diría el joven en estos momentos: "Gracias a Aless me ha vuelto la chispita. Ahora estará diciendo 'brava mamá, brava'".



En cuanto a cómo se ve el verano del 2021, Ana se expresa con total sinceridad: "Me veo viviendo una nueva vida, porque ya nunca seré la misma, pero con muchas cosas todavía por dar, no solo como ser humano, como madre se las puedo dar desde aquí, como hija, como hermana, profesionalmente he hecho un viaje muy a mi interior que me ha dado mucha energía diferente. Me he reencontrado con mi verdadera alma y eso siempre se transmite en televisión".





Te Recomendamos