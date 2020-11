AMP. Coronavirus.- Reino Unido registra más de 15.800 nuevos contagios y vuelve a rondar los 480 fallecidos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias británicas han constatado un total de 15.871 nuevos contagios por coronavirus en las últimas horas y otros 479 fallecidos más, de acuerdo con el balance proporcionado este sábado.



Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico, las víctimas mortales debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus han ascendido hasta las 58.030. Hasta el momento, 1.605.172 personas se han contagiado de la COVID-19 en Reino Unido.



En referencia a la situación hospitalaria, el Ministerio de Salud de Reino Unido ha detallado que 1.451 personas han sido hospitalizadas debido a la COVID-19 durante la jornada. En total, 15.712 personas permanecen ingresadas por la enfermedad en todo el país, 1.417 de los cuales requieren de respiración mecánica.



Por otro lado, en las últimas horas se ha dado a conocer que la Policía de Londres ha detenido a más de 60 personas durante una protesta contra las restricciones contra la pandemia.



"Esperamos que este número aumente. Seguimos instando a la gente a que se vaya a casa", ha hecho saber este sábado la Policía Metropolitana de Londres en su cuenta oficial de Twitter.



Las manifestaciones no figuran entre las excepciones permitidas por las normativas sanitarias. En la de este sábado, como ha afirmado la Policía, los manifestantes marcharon sin observar el distanciamiento social, como tampoco llevaban mascarillas de protección.



Entretanto, el Ejecutivo británico ha esbozado los pasos a seguir en la lucha contra la pandemia de COVID-19 una vez que el confinamiento que rige en la nación se levante el próximo 2 de diciembre.



Así, la mayor parte del país estará en los dos niveles de alerta que implican restricciones más duras. En el segundo nivel más alto, el dos, se situarán, entre otros, Londres y la región de la ciudad de Liverpool.



Mientras, la mayoría de las Midlands, Mánchester y Kent estarán en el nivel tres, junto a Birmingham, Leeds, Leicester o Lancashire. En el nivel uno sólo se situarán la isla de Wight, Cornualles y las Islas Sorlingas, donde no se ha registrado ningún caso de COVID-19 durante la última semana.



El sistema se revisará periódicamente y el primero de estos análisis está programado para el 16 de diciembre, por lo que algunas áreas podrían cambiar de nivel antes de Navidad.



La diferencia básica entre los niveles está en cómo y dónde pueden celebrarse reuniones en hogares. En el nivel uno, reuniones de seis personas están permitidas en interiores y exteriores.



En los niveles dos y tres las reuniones, de un máximo de seis personas, están permitidas únicamente en exteriores, pero en el nivel tres estas solo pueden tener lugar en sitios públicos como parques o jardines. Además, en los dos niveles más altos no se pueden reunir personas de distintos hogares en interiores.



El ministro de Salud británico, Matt Hancock, ha defendido durante la jornada que "aún queda mucho por hacer" en el marco de la pandemia, según ha informado la BBC.



"NO ES UN CONFINAMIENTO"



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha defendido en rueda de prensa que la vuelta al sistema de niveles de alerta tras el confinamiento parcial "no es una continuación del confinamiento" y ha hecho hincapié en que es "muy importante" que la ciudadanía lo entienda.



Johnson ha recordado que las tiendas, las peluquerías, los gimnasios y los lugares de culto podrán reabrir y ha insistido en que "esto es una cosa muy diferente".



En este sentido, ha sostenido que las restricciones "lograrán un equilibrio" cuando Reino Unido avance de fase, aunque ha reconocido que pueden ser "descorazonadoras y frustrantes". No obstante, ha señalado que son necesarias para mantener al virus bajo control.



Así, ha señalado que "en unos pocos meses" la vacuna contra la COVID-19 estará lista y se ha mostrado "absolutamente convencido" de ello. "Para abril las cosas generalmente serán mucho, mucho mejor", ha manifestado.

