Alemania roza 21.700 contagios diarios, con tendencia a la desaceleración

Berlín, 28 nov (EFE) - Alemania registró 21.695 contagios en las últimas 24 horas, según las cifras actualizadas del Instituto Robert Koch (RKI), que pese a la alta incidencia de infecciones muestran una tendencia a la desaceleración de los nuevos casos de covid-19.

El sábado de la semana anterior, la cifra de nuevos contagios se situó en los 22.964 casos, de acuerdo con el RKI, competente en la materia en Alemania. La máxima absoluta en un día en Alemania, desde el inicio de la pandemia, se registró el viernes día 20, en que se reportaron 23.648 nuevos casos.

El número de víctimas mortales en las últimas 24 horas sigue siendo sin embargo muy alto, con 379 fallecidos; pero también implica un retroceso respecto al máximo registrado en un día, los 410 que se registró el pasado miércoles.

En toda la pandemia, la cifra de fallecidos con o por covid-19 en Alemania se sitúa así en los 15.965. El total de infecciones verificadas por el RKI se eleva a 1.028.089, de los cuales 711.000 se consideran pacientes ya recuperados.

La incidencia acumulada por siete días entre 100.000 habitantes se situó ayer en los Alemania en 136 contagios, un leve descenso respecto a los 137,8 del día anterior. Este es el indicador determinante según el RKI para calificar una región o zona como de riesgo, lo que ocurre a partir de los 50 casos por 100.000 habitantes en siete días.

En Berlín, este nivel de incidencia semanal se eleva a una media de 190 casos; en algunos barrios, como el populoso Kreuzberg-Friedrichshain, la incidencia acumulada es de 237 casos en una semana por ese cómputo de población.

Ello ha llevado al gobierno regional de la capital y ciudad-estado a decidir que no se relajarán como en buena parte del país las restricciones vigentes durante las festividades navideñas.

La canciller Angela Merkel y los líderes regionales acordaron el pasado miércoles prolongar hasta entrado enero las medidas vigentes, inicialmente previstas sólo para noviembre. Ello implica que seguirán cerrados bares y restaurantes, así como el ocio nocturno, los gimnasios y toda la oferta cultural, sean museos, cines o salas de conciertos.

En la mayoría de los 16 estados federados -a los que compete la implementación de las medidas frente a la pandemia- relajarán las restricciones a los encuentros familiares entre el 20 de diciembre y el 10 de enero. Del límite de 5 integrantes -procedentes como máximo de dos hogares- se pasará a las 10 personas, sin contar a los menores de 14 años e independientemente de su conviven o no.

Berlín mantendrá el límite de las cinco personas para los encuentros privados y no se plantea, como sí estudian algunos "Länder" alemanes de incidencia menor, abrir bares restaurantes o parte de su oferta cultural en las festividades navideñas.