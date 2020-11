Aitor Ocio cumple 44 años con su espectacular físico

MADRID, 28 (CHANCE)



Aitor Ocio cumple hoy 44 años y lo cierto es que sigue estando en su mejor momento. Parece que el tiempo no pasa por su inmejorable físico o al menos, si pasa, lo hace para que le miremos con mejores ojos que hace años. El futbolista, que empezó a tener repercusión en el mundo del corazón por su relación sentimental con Laura Sánchez, vive ahora más alejado del foco mediático, pero siendo un fuera de serie en el deporte, una de sus pasiones más importantes en su vida.



Como no podía ser de otra manera, el jugador de fútbol sigue preservando el físico tan espectacular y hace gala de ello en sus redes sociales, subiendo contenido casi semanalmente de todas las actividades que hace y de los tratamientos de belleza a los que se somete.



Y es que como todo rostro conocido, tiene un cuidado muy exquisito de su piel, de su físico haciendo deporte diariamente y con la mejor medicina que existe, la felicidad. El deportista es feliz estando al lado de sus seres queridos, pero en especial de su hija Naia.



Tras tener varias polémicas judiciales con su expareja Laura Sánchez por exponer públicamente a su hija en sus redes sociales, Aitor Ocio tomó la decisión de no sacar el rostro de su hija, con pena por no poder mostrar lo feliz que es junto a ella. Hoy, el futbolista cumple 44 años y lo hace estando en su mejor momento personal ¡felicidades!

