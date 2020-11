Agustín Pantoja, dañado colateralmente: "Influye de manera negativa en Isabel Pantoja"

01/02/2018 ISABEL PANTOJA LUCE SONRISA EN LA CAPITAL JUNTO A SU HERMANO AGUST�N EUROPA ESPA�A SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Si hay una persona que se vea implicada de lleno en la polémica que hay en la actualidad entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, ese es Agustín Pantoja. El hermano de la cantante ha sido criticado con dureza y se presupone que es uno de los culpables de la actitud corrompida de la reina de la copla. Hoy, Silvia Pantoja ha hablado sin tapujos sobre el tío de Kiko Rivera y ¡atención! porque sus palabras no caerán en el olvido.



"Yo sí creo que está dirigiendo la vida de mi prima, es como sus manos y sus pies. Datos no tengo, lo que sé. La época que estuve con él, bien. Yo le admiraba mucho, me gustaba mucho como cantaba. Era simpático, ahora no sé nada de él. Influye de manera negativa sobre Isabel" estas han sido las palabras que la prima de Isabel Pantoja ha lanzado contra Agustín Pantoja. De esta manera, una de las que fueron íntimas de la cantante confirma que el que fuera artista es uno de los culpables.



Además, Silvia ha suscrito las palabras que Kiko Rivera lanzó a su tío Agustín en el primer especial de Cantora. Recordemos que el dj aseguró que su tío no era una persona feliz porque no es capaz de ser él cien por cien: "Dijo una verdad como un templo. Hoy en día, por Dios, alarmarse de lo que cada uno sea... es respetable y aceptable, no estamos en la época de... pero vamos que me da igual. Me parece un poco extraño que viva de esa manera, como ermitaños".