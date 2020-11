1-1. El Elche resiste en inferioridad a un Cádiz sin pólvora

El jugador del Elche C.F. Gonzalo Verd� (i), y el jugador del C�diz �lfonso Espino, durante el partido de LaLiga Santander de la jornada 11 este s�bado, en el estadio Mart�nez Valero en Elche. EFE / Ram�n

Elche (Alicante), 28 nov (EFE).- El Elche y el Cádiz empataron este sábado (1-1) en un encuentro en el que el equipo ilicitano supo resistir el acoso de su rival con un jugador menos durante todo el segundo tiempo tras la expulsión de Lucas Boyé.

El conjunto local, que se había adelantado con un tanto de Boyé, supo sufrir para contener a un rival que dominó por completo el juego, pero que no tuvo la claridad necesaria para transformar su superioridad en ocasiones de gol.

Arrancó mejor el Cádiz, cuya elevada presión sobre la salida del balón del Elche puso en problemas al equipo ilicitano, incapaz de hacer llegar el esférico en buenas condiciones a sus atacantes.

Tras varios errores en la zona de creación, el Elche optó por no arriesgar y el partido entró en una fase en la que ninguno de los dos equipos, más preocupados por vigilar al rival que de crear, pisaran con peligro las áreas.

Pere Milla fue quien rompió el pacto de no agresión, con un disparo lejano, a los 35 minutos, que casi acaba en gol tras escapársele el balón de las manos al meta Ledesma.

Acto seguido, el portero del Cádiz enmendaba su error con un acertado despeje tras un remate picado de cabeza del central Diego González. Estas dos acciones animaron al Elche, que en el minuto 37 logró abrir el marcador tras una gran acción personal de Lucas Boyé.

El argentino se convirtió a partir de entonces en el protagonista del partido, ya que poco después vio cómo el colegiado castigó con penalti un leve empujón suyo sobre Jonsson.

A instancias del VAR, Del Cerro Grande rectificó su decisión y anuló la pena máxima, aunque el colegiado volvió a cruzarse en el camino de Boyé, ya en el tiempo añadido de la primera parte, para mostrarle la segunda amarilla, y la consiguiente expulsión, por un codazo a un rival.

Tras el descanso, el Cádiz asumió el control absoluto del juego ante un Elche muy replegado y que renunció al balón. Salvi avisó con varias llegadas por las bandas que no encontraron remate, pero el gol acabó por llegar tras un centro de Perea que cabeceó a la red el ilicitano Álvaro.

Almirón reaccionó y dio entrada a Guti y Fidel para reconquistar la posesión del balón, mientras Cervera, que situó a Perea al frente de las operaciones ofensivas, optó por darle energía y velocidad a su ataque con Adekanye y Bodiger.

El Elche supo sufrir y logró equilibrar el partido por momentos, rozando rozó el gol en dos remates de Fidel. El Cádiz apeló a la paciencia y al toque para buscar el hueco en la defensa ilicitana.

Álvaro, tras varios rechaces, volvió a marcar, pero el colegiado anuló el tanto por mano previa del atacante del Cádiz. El conjunto gaditano nunca dejó de intentarlo, pero sin crear demasiados agobios a un Elche cobijado en su área.

El empate fue un mal menor para ambos equipos, que suman una jornada más sin lograr la victoria.

- Ficha técnica:

1 - Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema; Luismi (Guti, min. 56), Marcone (Mfulu, min. 90), Tete Morente, Pere Milla, Boyé y Guido Garrido (Fidel, min. 56).

1 - Cádiz: Ledesma; Iza, Fali (Alcalá, min. 57), Marcos Mauro, Espino, Jonsson, Álex Fernández (Bodiger, min. 67), Salvi (Adekanye, min, 67), Jairo (Perea, min. 20), Álvaro Giménez y Malbasic (Pombo, min. 57).

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores del Elche Gonzalo Verdú, Pere Milla, Marcone, Tete Morente y Lucas Boyé (2), por lo que fue expulsado en el minuto 48 del primer tiempo, y a su entrenador, Jorge Almirón, y a Alex Fernández y Jonsson por el Cádiz.

Goles: 1-0, m.37: Lucas Boyé. 1-1, m.54: Álvaro Giménez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero a puerta cerrada. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Pablo Verdú