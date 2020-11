Villas-Boas critica que Bielsa sea candidato en premios de FIFA

El entrenador del Marsella, André Villas-Boas, consideró este viernes "un escándalo" la ausencia de Thomas Tuchel (París Saint-Germain) en la lista de cinco candidatos de los premios de la FIFA ('The Best'), sorprendiéndose de que esté nominado el argentino Marcelo Bielsa (Leeds United).

El técnico luso estima que Bielsa merece un galardón que reconozca su trayectoria global, pero que no debería estar entre los aspirantes a un premio que reconoce exclusivamente los logros del último año.

"Bielsa debe ganar un trofeo de prestigio, un trofeo por toda su carrera, por todo lo que ha aportado al fútbol, pero no figurar entre los mejores de 2020, ¡ha ganado el Championship! (2ª división de Inglaterra)", estimó Villas-Boas.

"Pese a que tenemos una relación un poco tensa, Tuchel es un gran profesional, es un escándalo que no esté en los cinco para The Best. La FIFA está dormida, no entiende nada", apuntó en su conferencia e prensa previa al duelo contra el Nantes del sábado, en la 12ª jornada de la Ligue 1.

Además de ganar la Ligue 1, la Copa de Francia y la Copa de la Liga francesa, Tuchel condujo al PSG a la final de la Liga de Campeones, donde el equipo francés fue superado 1-0 por el Bayern Múnich en la final.

Además de Bielsa, los otros cuatro aspirantes al título al mejor entrenador del año, según se anunció el miércoles, son Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich), Jürgen Klopp (Liverpool), Zinedine Zidane (Real Madrid) y Julen Lopetegui (Sevilla).

eba/dr/pm