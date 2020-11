UE.- Panetta (BCE), partidario de evaluar "caso por caso" el pago de dividendos de la banca

22/10/2020 Billetes de euro, dinero, PIB POLITICA ESPA�A EUROPA MURCIA EUROPA PRESS - ARCHIVO



Las fusiones de bancos de distintos países serían "más beneficiosas"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El representante italiano en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta, ha considerado "razonable" que, a medida que mejoren las condiciones económicas, se adopte un enfoque "caso por caso" respecto de la restauración del pago de dividendos por los bancos, a los que el instituto emisor ha recomendado abstenerse de realizar distribuciones de capital y recompras de acciones al menos hasta enero de 2021.



"Mientras no esté claro cómo se desarrollará la situación, los bancos deben ser prudentes. Si no pagan dividendos este año, pueden distribuir más el próximo año y, mientras tanto, están mejor posicionados para enfrentar una grave situación de crisis", apunta Panetta en una entrevista con el diario portugués 'Expresso'.



"Si pudiera elegir entre los dos enfoques, preferiría ser más prudente, pero esto podría significar un coste para los bancos. Creo que una solución razonable, a medida que mejoren las condiciones económicas, sería un enfoque caso por caso por parte de los supervisores bancarios", añade.



De este modo, la posición favorable al levantamiento selectivo en 2021 del veto a los dividendos de la banca parece ganar adeptos entre los componentes del Comité Ejecutivo del BCE, después de que esta semana el representante luxemburgués en el directorio, Yves Mersch, quien dejará el cargo a mediados del próximo mes de diciembre, también se mostrase partidario de permitir remunerar a los accionistas a los bancos más saneados.



"Todo dependería del conservadurismo de los modelos internos de los bancos, del conservadurismo en el aprovisionamiento y de una visión sólida de la trayectoria de capital de un banco. Todo esto deberá tenerse en cuenta y luego llegaremos a una propuesta a finales de año", indicó en una entrevista concedida al diario 'Financial Times'.



Por otro lado, en cuanto al proceso de consolidación bancaria en la zona euro, Fabio Panetta recuerda que habitualmente las fusiones y adquisiciones exitosas son aquellas que implican a una entidad compradora fuerte y un objetivo más débil. "No he analizado todas las transacciones en detalle, pero tengo la sensación de que la mayoría de los casos encajan con este patrón", señala.



En este sentido, advierte de que actualmente estamos asistiendo a una consolidación principalmente dentro de los mercados nacionales, en lugar de entre países, sobre lo que opina que la consolidación entre países "sería más beneficiosa" para los propios bancos y para el mercado financiero europeo en su conjunto, ya que permitiría diversificar y reducir el impacto de eventos adversos en los distintos Estados miembros.