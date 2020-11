Subgobernador de Banxico: hay espacio para más recortes de tasas

(Bloomberg) -- El Banco Central de México debería poder reanudar su ciclo de reducciones de tasas de interés después del primer trimestre de 2021, una vez que se confirme la desaceleración de la inflación, dijo el subgobernador, Jonathan Heath.

“Definitivamente creo que este ciclo de flexibilización no necesariamente ha llegado a su fin, lo que significa que debería haber espacio más adelante”, dijo Heath en una entrevista telefónica el viernes. “Existe la posibilidad después de abril o mayo, y si las cifras de inflación comienzan a bajar bastante rápido”.

Mientras que algunos economistas, incluyendo a Alonso Cervera de Credit Suisse AG, prevén que el banco central, conocido como Banxico, recortará las tasas nuevamente el 17 de diciembre en la última reunión del año, Heath dijo que no había decidido sobre su voto, pero que la decisión sería una posibilidad “muy, muy dependiente de los datos”.

Banxico sorprendió al mercado el 12 de noviembre al decidir pausar su ciclo de flexibilización más largo y profundo. Los analistas esperaban más recortes en medio de la peor recesión de México en casi un siglo, sin embargo, el consejo argumentó que necesitaba comprender mejor la trayectoria inflacionaria en la que los aumentos de los precios persisten por encima del rango objetivo del banco, manteniendo la tasa clave en 4,25%.

En ese momento, Heath emitió el voto disidente en la junta de cinco personas, apoyando una reducción de un cuarto de punto al 4%. Desde entonces, México informó una drástica desaceleración de la inflación al 3,43% en las primeras dos semanas de noviembre, en comparación con el 4,09% de octubre.

“¿Por qué quiero que la tasa baje ahora? Porque subirla en los próximos meses va a ser mucho más difícil. Creo que tal vez una pausa durante los primeros tres o cuatro meses del próximo año es algo lógico”, dijo Heath durante la entrevista con Bloomberg News.

El miembro del equipo de política monetaria también dijo que apoyaría las tasas reales negativas, es decir, ajustadas por la inflación, si la situación lo requiere y dependiendo de la evolución de los precios. Agregó que los encargados de la política monetaria deberán pensar “fuera de la caja” porque los factores de inflación parecen provenir de la oferta y las distorsiones del choque, como la falta de medicamentos, que no están bien controlados por la política monetaria.

Se espera que la segunda economía más grande de América Latina se contraiga un 8,9% este año, según Banxico, debido a que la pandemia mermó la demanda y provocó que millones de personas perdieran sus empleos. El banco central prevé que el producto interno bruto evitará su peor escenario de una caída del 12,8% y mejoró ligeramente su perspectiva para el próximo año, pronosticando un repunte del 3,3%.

