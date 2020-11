Siboldi asegura que Cruz Azul no se confía a pesar de golear a los Tigres

Javier Aquino (d) de Tigres disputa el bal�n con Juan Escobar (i) de Cruz Azul hoy, en el partido de ida de cuartos de final del Torneo Guard1anes 2020, entre Tigres y Cruz Azul, en el estadio Universitario de Monterrey (M�xico). EFE/ Miguel Sierra

Monterrey (México), 26 nov (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, aseguró este jueves que su equipo no se confía en la serie de cuartos de final del Apertura 2020 mexicano, a pesar de golear por 1-3 a los Tigres UANL en la ida.

"No nos sentimos confiados. Faltan 90 minutos y así como nosotros hicimos tres goles, ellos lo pueden hacer en la vuelta, en la que debemos defender mejor, los Tigres nos cabecearon mucho en nuestra área. Es un buen resultado, pero en el siguiente duelo tendremos que salir igual de concentrados que hoy", reconoció tras la victoria de los Azules este jueves.

Cruz Azul venció a los felinos con anotaciones del paraguayo Juan Escobar, el uruguayo Jonathan Rodríguez y Luis Romo, mientras que por los Tigres marcó el argentino Guido Pizarro.

Siboldi cree que otro punto que jugó a favor del Cruz Azul este jueves fue la cancelación del Clausura 2020 por la covid-19, en el que vivían un buen momento, pero que no pudieron refrendarlo en la fase final porque no se disputó.

"La cancelación del Clausura nos privó de la posibilidad de disputar la fase final, no la disfrutamos y hoy que nos toca los muchachos están metidos con ganas de trascender" dijo el oriundo de Montevideo.

A pesar de golear a los Tigres, uno de los equipos más dominantes en los últimos 10 años en México, el uruguayo cree que su equipo aún no alcanza su mejor versión.

"Este equipo tiene más para dar, no ha llegado a su mejor versión. La Fecha FIFA y la semana de la repesca nos sirvió, disputamos dos partidos y trabajamos con los muchachos que salieron con su selección, nos preparamos para esta instancia", dijo.

El técnico de 55 años reconoció que su plantilla, encabezada por el campeón de los goleadores, Jonathan Rodríguez, es la idónea para que el Cruz Azul rompa una sequía de más de 20 años sin un título de Liga.

"Hay un gran plantel, el idóneo, falta demostrarlo con el título. Hoy fueron unos buenos 90 minutos, pero no ganamos nada, con este rival no puedes cometer errores porque los capitaliza, hoy supimos concretar las jugadas y debemos seguir con la misma idea", expresó el sudamericano.

La vuelta de esta serie se jugará el domingo en el estadio Azteca, sede del Cruz Azul.