"September", la oda de Sting y Zucchero al esperado fin de la pandemia

El cantante y compositor italiano Zucchero. EFE/JuanJo Mart�n/Archivo

Roma, 27 nov (EFE).- El músico británico Sting y el cantante italiano Zucchero se han unido en un nuevo dueto para crear "September", un tema nostálgico que crearon durante esta pandemia con la esperanza de volver a la normalidad y que desde este viernes el público puede escuchar.

El sencillo ya se puede sintonizar en la radio, en las principales plataformas de streaming, o comprarse en tiendas digitales.

"La canción se ve influida y habla del período de suspensión que hemos vivido durante el verano y sobre la esperanza de volver pronto a la normalidad", explica Zucchero a la prensa local.

El cantante cuenta que no dudó cuando el exlíder de The Police le pidió que escribiera unas líneas en italiano para la canción que había compuesto, y es que, como explicaría después a los medios Sting, les une una amistad de más de 30 años.

"September nació como respuesta a esta pandemia", cuenta Sting, "cuando los días eran todos iguales y miramos a septiembre como el momento en que todo terminaría, la lluvia vendría a lavarlo todo".

"Un amanecer más, otro cielo vacío, y aunque ella se ha ido seguiré contando los días hasta septiembre", cantan, uno en inglés, otro en italiano, las dos estrellas al inicio del sencillo.

No es la primera vez que colaboran. Hace unos meses ya publicaron un vídeo sorpresa para sus fans, en el que cantaban juntos una versión en italiano de "Fields of Gold", uno de los temas más reconocidas del inglés.

"September" formará parte del álbum "D.O.C. Deluxe" de Zucchero, que sale a la venta el 11 de diciembre.

Al mismo tiempo, la canción se incluirá en "Duets", el disco de Sting en el que recopilará sus duetos antiguos favoritos y otros nuevo con artistas como Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton o Annie Lennox, entre otros.

Han pasado ya tres meses del "septiembre" al que los artistas cantan y poco se puede encontrar del final de esa monotonía que les llevó a crear este tema, cuando el mundo vive la segunda ola de la pandemia, pero ellos no pierden la esperanza. "Incluso hoy esperamos que este 'septiembre' llegue pronto", auguró Zucchero.