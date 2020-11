República Dominicana desea ganar a Cuba e Islas Vírgenes en la clasificación de AmeriCup

El dominicano Juan Miguel Suero (c). EFE/V�ctor Calvo/Archivo

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- La selección de baloncesto de República Dominicana espera hacer valer su condición de anfitriona y vencer a Cuba e Islas Vírgenes en la segunda ventana del torneo clasificatorio para la AmeriCup 2022, que se disputará el domingo y el lunes en Punta Cana.

El alero Juan Guerrero dijo que el objetivo de su equipo es "ganar ambos compromisos" para ponerse en la delantera del Grupo C de cara a lograr "la anhelada clasificación" en el torneo, que se disputará en forma de 'burbuja' para proteger a los jugadores de la covid-19.

"No es verdad que vamos a pasar vergüenza jugando en nuestro país, razón por la cual hemos estado trabajando duro en los entrenamientos que iniciamos a comienzos de esta semana", dijo Guerrero, según un comunicado enviado por la Federación Dominicana de Baloncesto.

El escolta Juan Miguel Suero dijo que su equipo entrará en la cancha con la voluntad de "dominar" los dos partidos que disputarán el domingo y el lunes.

"Vinimos a la 'burbuja' a dar el máximo de nosotros, por nuestro país", dijo el jugador de los Indios de San Pedro de Macorís.

República Dominicana debutará el domingo contra las Islas Vírgenes Estadounidenses y el lunes jugará contra Cuba en los dos partidos correspondientes a la segunda ventana del certamen en el Grupo C.

Canadá también forma parte del grupo, pero no ha acudido a República Dominicana debido a la pandemia, por lo que en esta ventana solo se jugarán dos partidos.

Tras haberse jugado dos encuentros correspondientes a la primera ventana, disputada en Canadá el pasado febrero, las cuatro selecciones del grupo están empatadas a una victoria y una derrota.

Las tres mejores selecciones del grupo se clasificarán a la AmeriCup 2022.