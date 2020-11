Recta final del Intermedio con Nacional y Wanderers un cuerpo adelante

El entrenador de Nacional Jorge Giordano. EFE/SANDRO PEREYRA /Archivo

Montevideo, 27 nov (EFE).- A falta de dos fechas para el final, el Torneo Intermedio uruguayo entrará este fin de semana en su recta final con el Nacional y el Montevideo Wanderers un cuerpo adelante de los restantes competidores.

Los tricolores, dirigidos por Jorge Giordano, lideran el Grupo B con 12 puntos, tres más que el River Plate y el Fénix, sus más inmediatos perseguidores.

El 'bohemio', por su parte, manda en el Grupo A con 10 unidades, una más que el Liverpool, equipo al que se enfrentará el próximo lunes como visitante.

En tanto, en la sexta fecha, en la que se rendirá homenaje al recientemente fallecido Diego Armando Maradona con un minuto de silencio en cada juego que se dispute, el Nacional visitará al Boston River.

En este encuentro, el líder de la Tabla Anual acumulada intentará retomar la senda ganadora luego de su paso en falso del pasado fin de semana frente al Danubio.

Esta vez, Giordano no podrá contar con los suspendidos Mathías Laborda, Ayrton Cougo y Gonzalo Bergessio, por lo que es probable que Armando Méndez, Agustín Oliveros y Thiago Vecino se metan en el once titular.

También por el Grupo B, el Danubio recibirá al Peñarol, el Fénix chocará con el Deportivo Maldonado y el River Plate recibirá al Defensor Sporting.

En el duelo entre el franjeado y el aurinegro, el conjunto local volverá a estar diezmado después de que tres futbolistas dieran positivo de covid-19.

El Peñarol, en tanto, no podrá contar con el lesionado Walter Gargano ni con el suspendido Giovanni González.

Por el Grupo A, el duelo entre el Liverpool y el Wanderers acapara todas las miradas ya que quien resulte ganador se perfilará para jugar la final.

En el negriazul, el entrenador nuevamente no podrá contar con el goleador Juan Ignacio Ramírez y es probable que Martín Correa se mantenga como referencia en el área rival.

En el Wanderers, el director técnico, Daniel Carreño, no tendrá por quinta amarilla al lateral Darwin Torres y seguramente sea Lucas Couto quien tome su lugar.

Los otros partidos que tendrá esta zona serán los que enfrenten al Progreso con el Cerro Largo, al Plaza Colonia con el Montevideo City Torque, y al Cerro con el Rentistas.

- Encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Intermedio uruguayo:

Grupo A:

29.11: Progreso-Cerro Largo

30.11: Plaza Colonia-Montevideo City Torque, Liverpool-Montevideo Wanderers y Cerro-Rentistas.

Grupo B:

28.11: Fénix-Deportivo Maldonado y Danubio-Peñarol

29.11: Boston River-Nacional y River Plate-Defensor Sporting.