Puerto Rico.- Investigado por alquilar una vivienda que no era suya en Gran Canaria y denunciar unos daños que él había provocado

27/11/2020 Suc.-Investigado por alquilar una vivienda que no era suya en Gran Canaria y denunciar unos da�os que �l hab�a provocado. La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico-Mog�n (Gran Canaria) investig� el 9 de noviembre a un hombre extranjero de 57 a�os como presunto autor de un delito de simulaci�n de delito, allanamiento de morada, robo con fuerza en las cosas y da�os tras al alquilar una vivienda que no era de su propiedad, acceder a la misma con sus propias llaves y ocasionar da�os que �l mismo denunci� posteriormente. POLITICA SOCIEDAD CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)



La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán (Gran Canaria) investigó el 9 de noviembre a un hombre extranjero de 57 años como presunto autor de un delito de simulación de delito, allanamiento de morada, robo con fuerza en las cosas y daños tras al alquilar una vivienda que no era de su propiedad, acceder a la misma con sus propias llaves y ocasionar daños que él mismo denunció posteriormente.



En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la investigación comenzó el 31 de octubre tras la denuncia de un supuesto delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Playa del Cura.



De esta manera, los agentes se personaron en el domicilio para obtener indicios en la realización de la inspección técnico ocular que condujesen al esclarecimiento de los hechos.



No obstante, desde un primer momento observaron que los accesos a la vivienda no presentaban ningún tipo de forzamiento, por lo que indagaron 'in situ' sobre la existencia de una disputa legal por la propiedad del apartamento por parte de dos ciudadanos italianos, existiendo antecedentes de denuncias anteriores por estos hechos.



Al parecer, el hijo del investigado realizó la venta de la propiedad aunque su padre, siendo conocedor de esta venta, se mostraba contrario a la misma y dispuso del apartamento a su voluntad, llegando incluso a alquilarlo después de la venta.



Entonces, las disputas se iniciaron cuando el propio inquilino conoció al verdadero propietario de la vivienda al darse cuenta que estaba realizando unos pagos al que no era titular de la misma.



Motivado por las diferencias en el presunto impago de alquiler, el investigado aprovechó la ausencia del morador en la vivienda para entrar en la misma mediante el uso de sus propias llaves y supuestamente sustraer todas las pertenencias del morador, causando daños en una alarma acústica que se encontraba instalada en su interior y que fue arrancada de su emplazamiento y arrojada a un cubo de agua con el objetivo de que dejara de sonar.



Posteriormente, estos hechos fueron denunciados en dependencias de la Guardia Civil por el propio investigado, simulando ser víctima de un delito inexistente, para justificar su acceso no autorizado a una vivienda que ni era titular ni residía legalmente en la misma.



Por último, la Guardia Civil realizó una práctica de gestiones en el catastro para verificar la titularidad de la propiedad, comprobando como la misma no pertenecía al denunciante, sino que esta había sido vendida, según las escrituras notariales, por su hijo, que era el único propietario, en marzo de 2020.



Esclarecido todo ello, los agentes confeccionaron las diligencias oportunas por la comisión de un delito de simulación de delito, allanamiento de morada, robo con fuerza en las cosas las cuales quedaron a disposición del correspondiente Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.