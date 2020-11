Portaltic.-Reino Unido creará una agencia para regular a los gigantes tecnológicos y dar a los usuarios más control sobre sus datos

MADRID, 27 (Portaltic/EP)



El Gobierno de Reino Unido ha anunciado la creación de una nueva agencia para regular a las grandes empresas tecnológicas, como Google y Facebook, y que se diseñará para ofrecer a los usuarios más control sobre sus datos.



La nueva agencia, que se llamará Unidad de Mercados Digitales (DMU, según sus siglas en inglés) y comenzará a funcionar en abril de 2021, formará parte de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del país y trabajará en colaboración con la Oficina de Comunicaciones de Reino Unido (Ofcom) y la Oficina del Comisionado de Información.



La DMU aplicará un nuevo código que regule el comportamiento de las plataformas que dominan actualmente el mercado para "garantizar que los consumidores y las pequeñas empresas no estén en desventaja", según ha indicado el Gobierno británico en un comunicado.



Según el nuevo código, el Gobierno podría exigir a las compañías, incluidas aquellas financiadas por publicidad digital, que sean más transparentes sobre los servicios que prestan, así como sobre cómo utilizan los datos de los consumidores, ofrecer a los consumidores la opción de recibir publicidad personalizada y evitar que impongan restricciones sobre sus clientes.



Asimismo, la DMU podrá "suspender, bloquear y revertir" las decisiones tomadas por las grandes empresas tecnológicas, ordenarles que tomen ciertas acciones para lograr el cumplimiento del nuevo código e imponer sanciones financieras en caso de que no se cumpla.



"Las plataformas 'online' ofrecen enormes beneficios a las empresas y a la sociedad", señala el documento. "Pero existe un consenso cada vez mayor en Reino Unido y en el extranjero de que la concentración de poder entre un pequeño número de empresas tecnológicas está frenando el crecimiento en el sector tecnológico, reduciendo la innovación y potencialmente teniendo impactos negativos en las personas y compañías que dependen de ellas", añade.



Además, el Gobierno ha señalado que la DMU también podría ayudar a dar a las pequeñas empresas un acceso justos a los servicios de la plataforma, incluida la publicidad digital, para hacer crecer su presencia 'online'.



En este sentido, el código podría emplearse para "garantizar que las plataformas no apliquen términos, condiciones o políticas injustas a ciertos clientes comerciales".





