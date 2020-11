Portaltic.-Balenciaga recurre a un videojuego para mostrar su colección de otoño 2021

27/11/2020 Balenciaga recurre a un videojuego para mostrar su colecci�n de oto�o 2021. La firma de moda Balenciaga lanzar� el pr�ximo 6 de diciembre 'Afterworld: The Age of Tomorrow', un videojuego con el que desvelar� la colecci�n principal de la dise�adora Demna Gvasalia. POLITICA EUROPA ESPA�A INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A Balenciaga



'Afterworld: The Age of Tomorrow' ofrece una aventura alegórica en el año 2031 que podrá jugarse a través de navegadores. En él, se mezclarán elementos futuristas con mitologías del pasado y héroes aquetípicos, como adelantó la firma a WWD. Nace de un ejercicio de imaginación sobre cómo sería la moda en el año 2030.



Se trata de una propuesta alternativa a la dificultad que plantea la pandemia para celebrar eventos en persona. Este videojuego será la plataforma en que Demna Gvasalia muestre su colección principal para otoño de 2021, siguiendo el tema del destino del ser humano, central en la propuesta de la firma.